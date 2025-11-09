Nga cân nhắc khả năng nối lại các vụ thử hạt nhân

RIA Novosti đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cho biết Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu đệ trình đề xuất về tính khả thi của việc chuẩn bị bắt đầu triển khai các vụ thử hạt nhân.

Ông Lavrov nói với báo giới: “Liên quan đến chỉ thị của Tổng thống Putin tại cuộc họp Hội đồng An ninh ngày 5/11, lệnh này đã được tiếp nhận để thực hiện và hiện đang trong quá trình triển khai.”

Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Nga khẳng định đến nay Moskva vẫn chưa nhận được bất kỳ giải thích nào qua kênh ngoại giao về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại thử hạt nhân của Mỹ có ý nghĩa cụ thể ra sao.

Ông Lavrov cho biết thêm: “Những phát biểu công khai từ các quan chức Washington cho thấy họ không có nhận thức thống nhất về việc chính xác Tổng thống Mỹ muốn nói đến điều gì.”

Theo ông, hiện chưa rõ việc này sẽ bao gồm các cuộc thử đối với phương tiện mang vũ khí hạt nhân hay các cuộc thử gọi là “dưới hạn tới hạn,” tức là sử dụng vật liệu phân hạch như plutoni nhưng không tạo ra phản ứng dây chuyền hạt nhân tự duy trì hoặc vụ nổ hạt nhân./.

Nga họp khẩn cấp sau khi Mỹ tuyên bố nối lại thử vũ khí hạt nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Mỹ tuyên bố nối lại các vụ thử hạt nhân là “vấn đề nghiêm trọng,” đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn với Bộ Quốc phòng để đánh giá tình hình.