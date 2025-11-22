Nga hé lộ khả năng nối lại cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Putin-Trump

Reuters đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22/11 cho biết khả năng diễn ra một cuộc gặp nữa giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn nằm trong chương trình nghị sự.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đăng trên tạp chí International Affairs thuộc sở hữu nhà nước, ông Ryabkov nói: “Tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Việc tìm kiếm hướng đi phía trước vẫn đang tiếp tục.”

Ông cho hay các kênh liên lạc giữa Nga và Mỹ chưa bị đình chỉ và đối thoại vẫn được duy trì.

Ông Ryabkov chia sẻ thêm: “Chúng tôi vẫn đang làm việc thường xuyên. Chúng tôi có những khuôn khổ và kênh đã được thiết lập. Không phải tất cả đều hiện hữu hay được công khai, và cũng không cần thiết phải thảo luận công khai, nhưng thực tế cho thấy mọi thứ vẫn vận hành bình thường.”

Theo ông, tiến triển trong việc thiết lập đối thoại Nga-Mỹ là “ấn tượng.”

Điện Kremlin cũng từng bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra ngay sau khi quá trình chuẩn bị cần thiết được hoàn tất.

Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau lần gần nhất tại hội nghị tháng Tám ở Alaska nhưng không đạt được thỏa thuận về cuộc xung đột Ukraine. Tháng trước, hai bên thông báo kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest, song ông Trump đã hủy bỏ ngay sau đó.

Hôm 21/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một kế hoạch do Mỹ đề xuất “có thể đặt nền tảng” cho thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, đồng thời lần đầu xác nhận Moskva đã nhận được bản kế hoạch từ Washington.

Ông Putin nói: "Tôi tin rằng kế hoạch đó có thể đặt nền tảng cho giải pháp hòa bình," khi đề cập tới kế hoạch gồm 28 điểm của Mỹ - văn bản đáp ứng nhiều yêu cầu chủ chốt của Moskva và đã gây lo ngại tại Kiev cũng như châu Âu.

Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng nếu Kiev bác bỏ đề xuất, Nga sẽ giành thêm quyền kiểm soát lãnh thổ, viện dẫn tuyên bố gần đây về việc giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk của Ukraine và nói rằng điều này “tất yếu sẽ lặp lại tại các khu vực then chốt khác trên tuyến đầu.”

Trong khi đó, bình luận về khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên với Trung Quốc và Mỹ về ổn định hạt nhân, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay Moskva không có ý định gây sức ép để Bắc Kinh tham gia.

Ông nói: “Chúng tôi không có vấn đề gì với Trung Quốc liên quan kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược,” đồng thời cho hay Nga chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào từ Mỹ về cuộc gặp như vậy.

Ông Trump từng bày tỏ mong muốn Trung Quốc tham gia các nỗ lực cắt giảm vũ khí hạt nhân cùng với Nga và Mỹ.

Tháng trước, ông cho biết Tổng thống Putin đã nêu khả năng tiến hành giảm leo thang hạt nhân song phương và sau đó có thể bổ sung Trung Quốc./.

