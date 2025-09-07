Nga trình làng UAV đánh chặn tốc độ cao, tích hợp AI

Thế giới

Mẫu UAV đánh chặn mới vừa được ra mắt có tốc độ tối đa 380 km/h, trang bị trí tuệ nhân tạo giúp phân tích dữ liệu, ra quyết định trong thời gian thực và tăng khả năng tác chiến linh hoạt.

Hai mẫu UAV đánh chặn Skvorets-PVO và Kinzhal của Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: TheDeadDistrict)
Một loại thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn mới, có khả năng đạt tốc độ tới 380 km/h, lần đầu tiên được giới thiệu công khai tại hội nghị toàn quốc của các đơn vị vận hành hệ thống không người lái chiến đấu “Dronnitsa” ở thành phố Veliky Novgorod, thuộc tỉnh Novgorod của Nga.

Người phát ngôn NPO Kaisant - công ty phát triển loại UAV nêu trên - chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên Nga trình diễn công khai UAV đánh chặn trong khuôn khổ sự kiện Dronnitsa.”

Theo đó, thiết bị có thể được phóng từ bệ phóng chuyên dụng hoặc qua hệ thống ống phóng. Tốc độ hành trình đạt 250 km/h, tốc độ tối đa 380 km/h.

UAV đánh chặn của NPO Kaisant - được trang bị công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) tối tân - đang ở giai đoạn hoàn thiện. AI có khả năng phân tích dữ liệu, ra quyết định trong thời gian thực và thực hiện các tính năng điều khiển.

Công nghệ này sẽ tăng cường đáng kể mức độ tự chủ và khả năng thích ứng của UAV trong nhiều kịch bản tác chiến khác nhau.

NPO Kaisant cho biết UAV đánh chặn của công ty có thể tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao lên đến 3km, phạm vi hoạt động tới 10km, được hỗ trợ bởi hệ thống dẫn đường ứng dụng thị giác máy tính, đảm bảo độ chính xác, khả năng dự đoán, đồng thời nâng cao tính cơ động và ổn định trong hành trình bay.

Theo nhà phát triển, loại UAV này mang tới một công cụ linh hoạt và đáng tin cậy cho hàng loạt nhiệm vụ khác nhau./.

