Nghị sỹ Nga cảnh báo Litva "vỡ tung như quả bóng" nếu phong tỏa Kaliningrad

Ngày 23/11, Nghị sỹ Andrei Kolesnik thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cảnh báo Litva có thể "vỡ tung như quả bóng" nếu nước này tiến hành phong tỏa khu vực Kaliningrad của Nga.

Theo ông Kolesnik, căn cứ vào học thuyết quân sự của Nga, bất kỳ hành vi chặn đứng chủ thể liên bang nào của Nga đều đồng nghĩa với một lời tuyên chiến chống lại Moskva, và Nga sẽ "hành động tương ứng."

Phát biểu của nghị sỹ Nga được đưa ra trong bối cảnh Litva đe dọa phong tỏa tuyến vận chuyển đến Kaliningrad.

Ông Kolesnik nhấn mạnh rằng chính Litva đang thu được lợi nhuận đáng kể từ việc vận chuyển hàng hóa qua lãnh thổ của mình, và gọi chính sách hiện tại của Vilnius là "kỳ lạ."

Nghị sỹ Nga phân tích thêm rằng Litva hầu như không có ngành công nghiệp riêng và phụ thuộc chủ yếu vào việc bán nông sản.

Ông kêu gọi các quan chức Litva cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra những tuyên bố đe dọa như vậy, bởi hậu quả có thể rất nghiêm trọng đối với chính quốc gia Baltic này.

Về phía Litva, ông Mindaugas Sinkevičius - người đứng đầu Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền (SDPL) - trước đó tuyên bố Vilnius có thể cân nhắc hạn chế quá cảnh đến Kaliningrad.

Lý do được đưa ra là hoạt động buôn lậu thuốc lá từ Belarus vẫn tiếp diễn và xe tải của Litva không được phép trở về nước.

Trong diễn biến liên quan, hôm 19/11, Chính phủ Litva tuyên bố sẽ mở lại các cửa khẩu biên giới với Belarus (dự kiến từ ngày 20/11), chấm dứt lệnh đóng cửa được áp dụng nhằm đối phó với tình trạng gián đoạn hoạt động hàng không do khinh khí cầu của các đối tượng buôn lậu.

Tháng trước, Litva tuyên bố hai cửa khẩu biên giới sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng 11 nhằm phản ứng trước việc các khinh khí cầu bay từ Belarus xâm nhập không phận, gây gián đoạn giao thông hàng không và khiến sân bay Vilnius phải đóng cửa./.

Belarus cấm xe tải của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ Belarus đã cấm xe tải và máy kéo của Ba Lan và Litva lưu thông trên lãnh thổ nước này kể từ ngày 3/11, được Tổng thống Belarus ký ban hành và dự kiến có hiệu lực đến cuối năm 2027.