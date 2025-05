Ninh Bình: Phát hiện xưởng sản xuất hơn 1.000 sản phẩm may mặc giả mạo đồ hiệu

Ngày 16/5, tại thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một xưởng may đang sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo một số nhãn hiệu nổi tiếng.

Xưởng may do bà Phạm Thị Mừng làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xưởng may đang sản xuất hơn 1.000 sản phẩm may mặc giả mạo các nhãn hiệu “Dior," “CD," “Dolce&Gabbana," "Gucci," "Burberry."

Cùng với đó, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn phụ liệu may mặc như: khoảng 50.000 chiếc dây chun, khóa, cúc; hơn 4.000 chiếc tem rời các loại; nguyên liệu gồm 40 cuộn vải các loại chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Mừng không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh theo quy định. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa, máy móc và nhãn mác nêu trên để tiếp tục xác minh làm rõ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh, nhà phân phối ở tất cả các địa bàn thành phố, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng./.

