Premier League: Manchester City thắng vùi dập Liverpool, áp sát Arsenal

Manchester City có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 11 Premier League.

Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku thay nhau ghi bàn để mang chiến thắng về cho đoàn quân của Pep Guardiola.

Chiến thắng này càng trở nên ý nghĩa khi nó diễn ra đúng ngày Pep Guardiola đạt cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp huấn luyện viên. Trong 1.000 trận cầm quân, Pep đã thắng 716 trận và giành tổng cộng 40 danh hiệu lớn nhỏ.

Kết quả này cũng giúp Manchester City áp sát ngôi đầu mà Arsenal đang nắm giữ. Sau 11 vòng đấu, họ có được 22 điểm và chỉ còn kém Pháo thủ thành London 4 điểm.

Tại Etihad, Man City chủ động chơi dâng cao, tạo áp lực và sớm có cơ hội để mở tỷ số khi được hưởng penalty sau tình huống Jérémy Doku bị thủ thành Mamardashvili phạm lỗi trong vòng cấm.

Từ khoảng cách 11m, chân sút người Na Uy tự tin tung ra cú sút phạt chìm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Giorgi Mamardashvili đầy đáng tiếc.

Tuy nhiên, Haaland nhanh chóng sửa sai sau pha đá hỏng phạt đền bằng pha đánh đầu khó ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Manchester City ở phút 29.

Liverpool lập tức đáp trả bằng cú đánh đầu đưa bóng vào lưới đội chủ nhà của Van Dijk nhưng trọng tài đã từ chối khi cho rằng Robertson đứng ở vị trí việt vị và chắn tầm nhìn của Donnarumma.

Bị từ chối bàn thắng, Van Dijk tiếp tục không may khi chân anh làm đổi hướng cú sút xa của Nico Gonzalez ở phút 45+4 khiến Mamardashvili lỡ đà không thể ngăn được bàn thua thứ 2 của Liverpool.

Haaland tiếp tục ghi bàn cho Manchester City.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục là những người nắm thế trận và có thêm bàn thắng thứ ba sau pha độc diễn và ghi bàn hoàn hảo của Jeremy Doku.

Với bàn thắng tuyệt đẹp cùng màn trình diễn ấn tượng, Doku đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu.

3-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận "đại chiến" được chờ đợi ở tại Premier League. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch Liverpool phải đón nhận trận thua thứ 5/11 tại Premier League mùa này.

The Kop mới chỉ có được 18 điểm, đứng thứ 8, xếp ngay sau Manchester United do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Pep Guardiola nói gì trong ngày đáng nhớ

Chiến thắng trước Liverpool 3-0 giúp Pep Guardiola có ngày vui trọn vẹn khi nó diễn ra đúng ngày ông cán mốc 1.000 trận đấu với tư cách huấn luyện viên.

Kết quả này cũng đưa Manchester City áp sát ngôi đầu của Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League. Tuy nhiên, Pep Guardiola thận trọng cho rằng không có chức vô địch nào đoạt được trong tháng 11 cũng như cuộc đua vô địch đã có gì tiến triển.

"Chúng tôi chưa thể vô địch vào tháng 10, tháng 11 hay tháng 12," Pep Guardiola chia sẻ. "Qua mỗi tháng đội bóng lại phải đá tốt hơn nữa, chứ nếu đứng đầu nhưng không tiến bộ hơn thì không thể vô địch.

Ông cho rằng: "Lúc này chưa thể mừng vội, mỗi trận tôi đều phải nhìn xem có điều gì không ổn, kể cả hôm nay cũng vậy vì chúng tôi để Liverpool tạo quá nhiều cơ hội ở hiệp 2."

Pep Guardiola trải qua trận đấu 1.000 với tư cách huấn luyện viên. (Nguồn: AP)

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool cho biết gặp Man City trên sân của họ luôn là một trận đấu khó. "Mùa trước chúng tôi thắng ở đây do ghi bàn từ bóng chết và sau đó phòng thủ chặt chẽ nhưng hôm nay họ đã chơi tốt hơn."

"Chúng tôi gặp khó khăn và khi bị dẫn 3 bàn thì ít đội có thể đứng dậy được, nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc và vẫn tạo ra một số cơ hội tốt. Tôi thấy một tập thể đã nỗ lực nhưng hôm nay như thế là chưa đủ."

Thừa nhận Man City thắng xứng đáng song Arne Slot tỏ ra không hài lòng khi trọng tài từ chối bàn thắng của Virgil Van Dijk.

"Trọng tài đã mắc sai lầm bởi Andy (Robertson) không hề can thiệp gì tới hành động của thủ môn. Ngay sau trận có ai đó đã cho tôi xem bàn thắng của Man City vào lưới Wolves mùa trước, John Stones ghi bàn và trọng tài vẫn công nhận dù cũng y như tình huống này," Huấn luyện viên Arne Slot nói./.

