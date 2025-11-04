Thế giới

Qatar cân nhắc dừng cung cấp khí đốt cho EU

Qatar hiện là nhà sản xuất LNG hàng đầu thế giới, bên cạnh Mỹ, Australia, Nga, theo đó, Qatar cảnh báo có thể ngừng cung cấp LNG cho EU nếu Brussels tiếp tục áp dụng quy định về môi trường.

Thùy Liên
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream 2 ở Ust-Luga, Nga. (Ảnh: Bloomberg/TTXVN)
Ngày 3/11, Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Al-Kaabi cảnh báo quốc gia vùng Vịnh này có thể ngừng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu nhằm phản đối các quy định về môi trường và quyền con người của Brussels.

Theo đó, Chỉ thị về Thẩm định tính bền vững trong Doanh nghiệp (CSDDD) được Ủy ban châu Âu đề xuất năm 2022 và thông qua vào tháng 4/2024, yêu cầu các tập đoàn lớn chịu trách nhiệm khắc phục “những tác động tiêu cực đối với quyền con người và môi trường” trong toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu của họ.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Al-Kaabi cho biết nếu châu Âu không nới lỏng hoặc hủy bỏ CSDDD và vẫn áp đặt mức phạt 5% tổng doanh thu toàn cầu của quốc gia này, Qatar sẽ ngừng cung cấp LNG cho thị trường châu Âu.

Bên cạnh đó, ông Saad Al-Kaabi khẳng định Qatar luôn giữ lập trường nhất quán về phương thức kinh doanh, quan điểm về quá trình chuyển đổi năng lượng và vai trò thiết yếu của dầu khí trong tương lai.

Qatar hiện là một trong những nhà sản xuất LNG hàng đầu thế giới, bên cạnh Mỹ, Australia và Nga. Nhu cầu nhập khẩu khí đốt từ Qatar đã tăng mạnh kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine năm 2022 khiến nguồn cung năng lượng tại châu Âu rơi vào bất ổn.

Trong thời gian gần đây, Qatar đã ký hàng loạt hợp đồng cung ứng LNG với các tập đoàn lớn như Total (Pháp), Eni (Italy), Petronet (Ấn Độ) và Sinopec (Trung Quốc). Chỉ thị về Thẩm định tính bền vững trong Doanh nghiệp (CSDDD) hiện chưa chính thức có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)
