Sản lượng dầu khí của ExxonMobil giảm 6% do xung đột tại Trung Đông

Tập đoàn năng lượng ExxonMobil cho biết sản lượng dầu khí trong quý 1/2026 đã giảm 6% do xung đột ở Trung Đông.

Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 28/2 đã khiến giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng trong nhiều tuần và giá khí tự nhiên tăng mạnh tại một số thị trường.

Dù giá dầu thô giảm sâu sau khi các bên công bố lệnh ngừng bắn, nhưng giới phân tích nhận định đợt tăng giá vừa qua nhìn chung sẽ hỗ trợ lợi nhuận của các công ty dầu khí.

Tuy nhiên, ExxonMobil lưu ý rằng việc giá dầu tăng mạnh có thể gây ra tác động "tiêu cực" tạm thời đến lợi nhuận. Nguyên nhân là do các quy định kế toán của Mỹ về cách định giá hàng tồn kho.

Tuy nhiên, tập đoàn khẳng định tác động này chỉ mang tính tạm thời và sẽ tự điều chỉnh theo thời gian. Nếu không tính đến yếu tố này, ExxonMobil dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong quý 1/2026 sẽ cao hơn so với quý 4/2025.

Các sự cố tại các cơ sở ở Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã làm giảm sản lượng dầu khí toàn cầu của ExxonMobil khoảng 6%. Bên cạnh đó, tập đoàn dự kiến sản lượng các sản phẩm năng lượng toàn cầu cũng sẽ giảm khoảng 2% do những gián đoạn tại khu vực này.

Đặc biệt, hai dây chuyền khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Qatar mà ExxonMobil có cổ phần đã bị hỏng hóc nghiêm trọng. Dựa trên các báo cáo công khai, việc khắc phục hư hại sẽ mất nhiều thời gian và tập đoàn chưa thể đưa ra thời điểm cụ thể để khôi phục hoạt động bình thường.

Để bù đắp nguồn cung, ExxonMobil có kế hoạch tăng mạnh sản lượng tại lưu vực Permian (bang Texas, Mỹ) lên 1,8 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Đồng thời, dự án Golden Pass LNG tại Texas hợp tác cùng đối tác Qatar cũng đã cho ra dòng sản phẩm đầu tiên, giúp nguồn cung toàn cầu gia tăng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu của ExxonMobil giảm 4,7% theo xu hướng đi xuống chung của cổ phiếu ngành dầu khí./.

