Thủ tướng Đức Friedrich Merz cam kết duy trì tốc độ cải cách tối đa

Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) ngày 26/11, Thủ tướng Friedrich Merz đã cam kết sẽ duy trì tốc độ cải cách tối đa.

Thủ tướng liệt kê các biện pháp mà chính phủ liên minh đã thúc đẩy trong 7 tháng đầu tiên hoạt động, bao gồm giảm chi phí năng lượng, giảm thuế cho các doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy số hóa. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ duy trì tốc độ cải cách nhanh chóng và nếu cần thiết, sẽ yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa."

Thủ tướng Merz cho biết chính phủ của ông đã bắt đầu với những cải cách cần thiết, nhưng vẫn còn nhiều thách thức: "Cộng hòa Liên bang Đức là một quốc gia vô cùng phức tạp. Và những vấn đề vô cùng phức tạp đòi hỏi phải có những phản ứng phức hợp chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu."

Ông nhấn mạnh, chính phủ sẽ kiên định với lộ trình cải cách dù các biện pháp phát huy tác dụng chậm, trong bối cảnh Đức mới đi được nửa chặng đường của chương trình nghị sự. Ông cũng thừa nhận những biến động địa kinh tế và địa chính trị gần đây ngày càng dữ dội hơn, nhưng cho rằng các chuyển biến tích cực đã bắt đầu xuất hiện.

Đề cập đến tranh cãi trong khối bảo thủ của mình về kế hoạch gói lương hưu, Thủ tướng Merz cho biết chính phủ của ông sẽ đảm bảo có một "giải pháp công bằng giữa các thế hệ."

Những người trẻ trong phe bảo thủ lo ngại rằng theo kế hoạch hiện tại, thế hệ trẻ sẽ phải gánh nhiều chi phí nếu mức lương hưu theo luật định tiếp tục được duy trì ở mức 48% thu nhập của người lao động có thu nhập trung bình cho đến năm 2031./.

