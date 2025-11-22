Thượng viện Đức chặn gói cắt giảm chi tiêu trong lĩnh vực y tế

Kế hoạch của Bộ trưởng Y tế Đức Nina Warken đang đứng trước nguy cơ thất bại khi lãnh đạo các bang chỉ trích việc cắt giảm chi tiêu ở bệnh viện nhằm giảm gánh nặng cho các quỹ bảo hiểm y tế.

Ủy ban Hòa giải sẽ chịu trách nhiệm dàn xếp sau quyết định này.

Hàng triệu người tham gia bảo hiểm y tế tại Đức vẫn chưa biết mức đóng bảo hiểm năm 2026 sẽ ra sao. Ngày 21/11, Hội đồng Liên bang (Thượng viện), cơ quan lập pháp bao gồm đại diện lãnh đạo các bang tại Đức, đã quyết định chuyển đề xuất về gói chi tiêu tiết kiệm mà Hạ viện thông qua trước đó sang Ủy ban Hòa giải để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Việc cắt giảm chi tiêu đối với hệ thống bệnh viện được coi là biện pháp then chốt trong kế hoạch nhằm giảm gánh nặng cho các quỹ bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Y tế Đức Nina Warken (đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo - CDU) muốn ngăn chặn việc tăng đóng góp bổ sung cho các quỹ bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2026.

Bà Warken cho rằng việc tăng mức phí liên tục hoặc tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các quỹ bảo hiểm y tế không phải là giải pháp lâu dài. Bà đánh giá việc chuyển hồ sơ sang Ủy ban Hòa giải là một tín hiệu xấu đối với môi trường kinh tế của Đức, đồng thời gây tổn hại cho mục tiêu chung là củng cố nền tảng tài chính cho bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc dài hạn, nhằm tránh tăng phí đóng bảo hiểm.

Chuyên gia trong lĩnh vực y tế của đảng Xanh, Janosch Dahmen, gọi đây là “một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm công khai” đối với Bộ trưởng Warken. Ông cho rằng việc gói đề xuất chuyển cho Ủy ban Hòa giải sẽ làm gia tăng bất ổn khi các hộ gia đình phải lập kế hoạch ngân sách hai lần, các hợp đồng bị tạm dừng để chờ đợi kết quả từ những cuộc đàm phán mới.

Thượng viện Đức chủ yếu phản đối kế hoạch cắt giảm 1,8 tỷ euro cho hệ thống bệnh viện, chiếm phần lớn trong tổng gói tiết kiệm 2 tỷ euro. Theo kế hoạch, mức tăng chi trả cho các bệnh viện năm 2026 sẽ bị giới hạn ở mức bằng với mức tăng chi phí thực tế.

Thủ tướng Friedrich Merz trước đó đã khẳng định rằng mức đóng bảo hiểm y tế sẽ không tăng vào ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, ngay trước phiên họp của Thượng viện, các quỹ bảo hiểm và phe đối lập đã đưa ra cảnh báo rằng mức phí bổ sung gần như chắc chắn sẽ tăng trong năm 2026 nếu gói tiết kiệm được thông qua.

Tại Đức, việc xác định mức đóng góp cho các quỹ bảo hiểm không phải là điều mà giới chính trị có thể quyết định trực tiếp. Các quỹ bảo hiểm sẽ tự quyết định mức đóng góp bổ sung cho năm 2026, tùy vào tình hình tài chính của từng quỹ.

Toàn bộ mức đóng được chia đều giữa người lao động và người sử dụng lao động, gồm mức chung là 14,6% và phần đóng góp bổ sung trung bình hiện nay là 2,9%. Khi phần bổ sung tăng, người tham gia bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng để chuyển sang quỹ khác./.

