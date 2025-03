Tổng thư ký LHQ hoan nghênh nỗ lực ngừng bắn giữa Nga-Ukraine

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã bày tỏ hoan nghênh những tiến triển mới trong nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, sau các cuộc đàm phán gần đây giữa Mỹ và hai quốc gia này.



Trong tuyên bố hôm 19/3, ông Guterres đánh giá cao thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về một lệnh ngừng bắn liên quan đến cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời hoan nghênh các cuộc đàm phán liên quan đến an toàn hàng hải tại Biển Đen.



Ông cũng ghi nhận việc Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần trong lĩnh vực năng lượng cũng như các cuộc đàm phán kỹ thuật về mở rộng lệnh ngừng bắn này sang khu vực Biển Đen.

Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng đây là các bước đi quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và tạo cơ hội cho các cuộc đối thoại tiếp theo, nhằm hạ nhiệt xung đột.



Ông Guterres hy vọng rằng những tiến triển này sẽ dẫn đến một nền hòa bình công bằng và bền vững. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận về tự do hàng hải và an ninh tại Biển Đen, cho rằng điều này sẽ đóng góp lớn vào an ninh lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu.



Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quyền tự do hàng hải ở Biển Đen. Ông cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ việc triển khai các cam kết an ninh lương thực toàn cầu trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ với Nga.



Liên quan đến các nỗ lực của châu Âu nhằm thúc đẩy hòa bình cho Ukraine, kênh truyền hình BFMTV Pháp đưa tin Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của “liên minh tự nguyện” - liên minh ủng hộ Ukraine - sẽ họp vào tuần tới tại Paris để hoàn thiện các kế hoạch cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga.



Cuộc họp này sẽ diễn ra sau các cuộc gặp riêng rẽ giữa Mỹ với Ukraine và Nga tại Saudi Arabia dự kiến vào ngày 24/3 sắp tới, với mục tiêu tập trung vào việc đảm bảo tính bền vững của bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.



Trong một tuyên bố chung tại Hội nghị thượng đỉnh EU, các nhà lãnh đạo khối này đã cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, tuy nhiên không tán thành yêu cầu của Kiev về khoản viện trợ trị giá 5 tỷ euro (5,4 tỷ USD) dành cho đạn pháo.



Về phần mình, Mỹ đang cân nhắc hỗ trợ thêm cho hệ thống phòng không của Ukraine, bao gồm cả "hệ thống tên lửa Patriot" bổ sung./.

Ukraine dồn dập tấn công sân bay Nga bằng thiết bị bay không người lái Quân đội Ukraine cho biết đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công căn cứ không quân Engels của Nga ở vùng Saratov, Tây Nam nước Nga gây cháy và nhiều vụ nổ trong khu vực.