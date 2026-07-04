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Trực tiếp Argentina-Cape Verde 1-0: Lionel Messi ghi bàn mở tỷ số

Lionel Messi thêm một lần nữa tỏa sáng pha vẩy má ngoài tinh tế đánh bại Vozinha để đưa Argentina vượt lên dẫn trước Cape Verde 1-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Huy Khánh
Messi và đồng đội sẽ vượt qua Cape Verde để tiếp hành trình? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Messi và đồng đội sẽ vượt qua Cape Verde để tiếp hành trình? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lionel Messi thêm một lần nữa tỏa sáng pha vẩy má ngoài tinh tế đánh bại Vozinha để đưa Argentina vượt lên dẫn trước Cape Verde 1-0 ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Argentina-Cape Verde 1-0

45': Enzo Fernandez dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Vozinha đã ngăn cản thành công.

Argentina-Cape Verde 1-0

38': Các cầu thủ Argentina đang chủ động giảm nhịp giống như đầu trận sau khi có bàn thắng mở tỷ số của Messi.

Argentina-Cape Verde 1-0

29': Từ đường chuyền của Lisandro Martínez, Messi khống chế bóng tinh tế rồi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành Vozinha, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Argentina.

Argentina-Cape Verde 0-0

24': Argentina đang gặp phải nhiều khó khăn trước một Cape Verde thi đấu chắc chắn, kỷ luật.

Argentina-Cape Verde 0-0

18': Messi thực cú đá thẳng về khung thành của Cape Verde nhưng chưa thể gây khó khăn cho Vozinha.

Argentina-Cape Verde 0-0

17': Argentina được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Messi bị Cabral phạm lỗi. Cơ hội để Messi có thể ghi bàn từ chấm đá phạt.

Argentina-Cape Verde 0-0

15': Các cầu thủ Argentina vừa có pha phối hợp ăn ý và kết thúc bằng cú dứt điểm cắt mặt khung thành Cape Verde của Lionel Messi.

Argentina-Cape Verde 0-0

14': Argentina đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đã qua, bắt đầu chơi ép sân nhưng chưa tạo ra tình huống đáng chú ý nào về phía khung thành của Vozinha.

Argentina-Cape Verde 0-0

10': Đội tuyển Argentina đang thi đấu khá chậm rãi trong những phút đầu trên sân Miami.

Argentina-Cape Verde 0-0

5': Các cầu thủ Cape Verde đang nhập cuộc rất tự tin dù đối thủ của họ ở trận đấu này là nhà đương kim vô địch Argentina.

Argentina-Cape Verde 0-0

1': Trận đấu bắt đầu!

Đội hình ra sân

Argentina: E. Martínez - Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul - Lautaro Martinez, Lionel Messi.

Cape Verde: Vozinha - Cabral, Berges, Lopes, Moreina - Pina - Jovane Cabral, Deroy Duarte. Laros Duarte, Mendes - Nuno Da Costa.

(Vietnam+)
#Argentina-Cape Verde #World Cup 2026 #Lionel Messi Argentina
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