Trực tiếp Argentina-Cape Verde 2-2: Siêu phẩm vào lưới Argentina

Phút 103, Sidny Lopes Cabral đã khiến tất cả ngỡ ngàng với cú sút xa ghi siêu phẩm vào lưới thủ thành Emiliano Martínez, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde trước Argentina.

Trước đó, trong hiệp 1, Lionel Messi thực hiện pha vẩy má ngoài tinh tế đánh bại Vozinha để đưa Argentina vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, sang hiệp 2, Cape Verde đạ tạo nên cú sốc khi Deroy Duarte sút tung lưới Argentina để ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Ngay đầu hiệp phụ bắt đầu, Lisandro Martínez đã đưa Argentina vươn lên dẫn Cape Verde 2-1 với cú sút căng bằng chân trái không cho thủ thành Vozinha có cơ hội cản phá.

Argentina-Cape Verde 2-2 103': Sidny Lopes Cabral đã khiến tất cả ngỡ ngàng với cú sút xa ghi siêu phẩm vào lưới thủ thành Emiliano Martínez, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde. Argentina-Cape Verde 2-1 93': Lisandro Martínez tung ra cú sút căng bằng chân trái ghi bàn thắng để giúp Argentina dẫn 2-1. Argentina-Cape Verde 1-1 90'+8: Thời gian thi đấu chính thức kết thúc! Cape Verde và Argentina hòa 1-1. Hai đội phải bước vào hiệp phụ phân định thắng thua. Argentina-Cape Verde 1-1 90'+5: Messi lại tung ra cú sút thẳng đưa bóng đi chìm nhưng lần này thủ thành Vozinha vẫn là người chiến thắng. Argentina-Cape Verde 1-1 90'+4: Messi lại mang về quả đá phạt nguy hiểm cho Argentina, khi lần này vị trí đặt bóng thuận với chân trái của siêu sao này. Argentina-Cape Verde 1-1 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. Argentina-Cape Verde 1-1 88': Argentina đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành thủ môn Vozinha, nhưng hàng thủ của Cape Verde vẫn thi đấu chắc chắn để ngăn cản Messi và các thủ đối phương ghi bàn. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-1 80': Argentina tạo ra phá bóng nguy hiểm nhưng hậu vệ của Cape Verde đã ngăn cản thành công đường căng ngang của đối phương. Argentina-Cape Verde 1-1 73': Lionel Messi tung ra cú sút phạt hiểm hóc nhưng thủ thành Vozinha đã xuất sắc cản phá. Argentina-Cape Verde 1-1 72': Argentina được hưởng quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vòng 16m50 sau tình huống Messi bị phạm lỗi. Argentina-Cape Verde 1-1 63': Thủ thành Vozinha tiếp tục thi đấu ấn tượng khi anh ngăn cản Messi lập cú đúp trong tình huống đối mặt. Argentina-Cape Verde 1-1 59': Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại World Cup 2026 khi Deroy Duarte xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chéo góc ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Argentina. Niềm vui của các cầu thủ Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-0 53': Cape Verde có cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên, nhưng pha ra chân của Duarte lại đi đúng vị trí của thủ môn E Martinez. Argentina-Cape Verde 1-0 Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về Argentina với pha lập công của Lionel Messi. Niềm vui của cầu thủ Argentina sau pha lập công của Messi. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-0 45': Enzo Fernandez dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Vozinha đã ngăn cản thành công. Argentina-Cape Verde 1-0 38': Các cầu thủ Argentina đang chủ động giảm nhịp giống như đầu trận sau khi có bàn thắng mở tỷ số của Messi. Argentina-Cape Verde 1-0 29': Từ đường chuyền của Lisandro Martínez, Messi khống chế bóng tinh tế rồi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành Vozinha, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Argentina. Messi ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 0-0 24': Argentina đang gặp phải nhiều khó khăn trước một Cape Verde thi đấu chắc chắn, kỷ luật. Argentina-Cape Verde 0-0 18': Messi thực cú đá thẳng về khung thành của Cape Verde nhưng chưa thể gây khó khăn cho Vozinha. Argentina-Cape Verde 0-0 17': Argentina được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Messi bị Cabral phạm lỗi. Cơ hội để Messi có thể ghi bàn từ chấm đá phạt. Argentina-Cape Verde 0-0 15': Các cầu thủ Argentina vừa có pha phối hợp ăn ý và kết thúc bằng cú dứt điểm cắt mặt khung thành Cape Verde của Lionel Messi. Argentina-Cape Verde 0-0 14': Argentina đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đã qua, bắt đầu chơi ép sân nhưng chưa tạo ra tình huống đáng chú ý nào về phía khung thành của Vozinha. Pha tranh bóng giữa tiền đạo Lionel Messi (số 10) của Argentina với hậu vệ Diney Borges (số 3) của tuyển Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 0-0 10': Đội tuyển Argentina đang thi đấu khá chậm rãi trong những phút đầu trên sân Miami. Argentina-Cape Verde 0-0 5': Các cầu thủ Cape Verde đang nhập cuộc rất tự tin dù đối thủ của họ ở trận đấu này là nhà đương kim vô địch Argentina. Argentina-Cape Verde 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Đội hình ra sân Argentina: E. Martínez - Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul - Lautaro Martinez, Lionel Messi. Cape Verde: Vozinha - Cabral, Berges, Lopes, Moreina - Pina - Jovane Cabral, Deroy Duarte. Laros Duarte, Mendes - Nuno Da Costa.