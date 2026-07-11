Trực tiếp World Cup 2026 Tây Ban Nha-Bỉ 1-1: De Ketelaere gỡ hòa

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026 trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ), đang có kết quả hòa 1-1.

Phút 30, Fabian Ruiz phá vỡ thế cân bằng với pha đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.

Phút 41, Charles De Ketelaere đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne.

Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. Tây Ban Nha-Bỉ 1-1 41': Charles De Ketelaere đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne. Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà Tây Ban Nha phải nhận tại World Cup 2026. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 40': Yamal vượt qua sự truy cản của hậu vệ Bỉ rồi tung ra cú sút nguy hiểm. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 39': Bỉ đang gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công để có thể tạo ra sóng gió về phía khung thành của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 35': Yamal thực hiện cú sút thẳng nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Courtois. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 34': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vạch 16m50 sau tình huống Yamal bị Doku phạm lỗi. Tây Ban Nha-Bỉ 1-0 30': Fabian Ruiz phá vỡ thế cân bằng với pha đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trước Bỉ. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 26': Trận đấu trở lại sau thời gian "tiếp nước," và người hâm mộ đang chờ đợi hai đội bùng nổ để tạo ra những bàn thắng. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 21': Yamal tung ra cú sút sát vòng 16m50 nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Bỉ. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 15': Tây Ban Nha đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong 1/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Yamal khống chế bóng kỹ thuật. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 10': Các cầu thủ Tây Ban Nha liên tiếp tung ra các pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại được hàng thủ của Bỉ. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 9': Cả hai đội đều chưa tạo ra được tình huống đáng chú ý nào trong những phút đã qua của trận đấu. Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 4': Trận đấu diễn ra với thế trận mở khi cả hai đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. (Ảnh: AFP/TTXVN) Tây Ban Nha-Bỉ 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Bỉ là đội giao bóng trước. Đội hình ra sân Tây Ban Nha: Unai Simon, Cucurella, Cubarsi, Laporte, Pedro Porro, F. Ruiz, Rodri, A. Baena, Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal. Bỉ: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, De Bruyne, Raskin, Tielemans, Trossard, Doku, De Ketelaere. Thành tích đối đầu Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau 22 lần. Tây Ban Nha thắng 12, hòa 5 và thua 5 trước Bỉ. Tại đấu trường World Cup, hai đội từng gặp nhau 2 lần và mỗi bên đều giành một chiến thắng. World Cup 1986 tại Mexico: Bỉ hòa Tây Ban Nha 1-1, sau đó thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu tại vòng tứ kết. World Cup 1990 tại Italy: Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở vòng bảng. Phong độ của Bỉ tại World Cup 2026 16/6/26: Bỉ - Ai Cập 1-1

22/6/26: Bỉ - Iran 0-0

27/6/26: New Zealand - Bỉ 1-5

2/7/26: Bỉ - Senegal 3-1

7/7/26: Mỹ - Bỉ 1-4 Phong độ của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 15/6/26: Tây Ban Nha - Cape Verde 0-0

21/6/26: Tây Ban Nha - Saudi Arabia 4-0

27/6/26: Uruguay - Tây Ban Nha 0-1

3/7/26: Tây Ban Nha - Áo 3-0

7/7/26: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-1