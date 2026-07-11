Trực tiếp World Cup 2026 Tây Ban Nha-Bỉ 1-1: De Ketelaere gỡ hòa

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại vòng tứ kết World Cup 2026 trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ), đang có kết quả hòa 1-1.
Phút 30, Fabian Ruiz phá vỡ thế cân bằng với pha đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.
Phút 41, Charles De Ketelaere đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne.
45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
41': Charles De Ketelaere đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bỉ sau đường kiến tạo của Timothy Castagne.
Đây cũng là bàn thua đầu tiên mà Tây Ban Nha phải nhận tại World Cup 2026.
40': Yamal vượt qua sự truy cản của hậu vệ Bỉ rồi tung ra cú sút nguy hiểm.
39': Bỉ đang gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công để có thể tạo ra sóng gió về phía khung thành của Tây Ban Nha.
35': Yamal thực hiện cú sút thẳng nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Courtois.
34': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vạch 16m50 sau tình huống Yamal bị Doku phạm lỗi.
30': Fabian Ruiz phá vỡ thế cân bằng với pha đệm bóng cận thành sau nỗ lực cản phá của Thibaut Courtois, ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha trước Bỉ.
26': Trận đấu trở lại sau thời gian "tiếp nước," và người hâm mộ đang chờ đợi hai đội bùng nổ để tạo ra những bàn thắng.
21': Yamal tung ra cú sút sát vòng 16m50 nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Bỉ.
15': Tây Ban Nha đang là đội kiểm soát nhiều bóng hơn trong 1/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1.
10': Các cầu thủ Tây Ban Nha liên tiếp tung ra các pha dứt điểm nhưng không thể đánh bại được hàng thủ của Bỉ.
9': Cả hai đội đều chưa tạo ra được tình huống đáng chú ý nào trong những phút đã qua của trận đấu.
4': Trận đấu diễn ra với thế trận mở khi cả hai đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.
1': Trận đấu bắt đầu! Bỉ là đội giao bóng trước.
Tây Ban Nha: Unai Simon, Cucurella, Cubarsi, Laporte, Pedro Porro, F. Ruiz, Rodri, A. Baena, Olmo, Lamine Yamal, Oyarzabal.
Bỉ: Courtois, Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper, De Bruyne, Raskin, Tielemans, Trossard, Doku, De Ketelaere.
Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau 22 lần. Tây Ban Nha thắng 12, hòa 5 và thua 5 trước Bỉ.
Tại đấu trường World Cup, hai đội từng gặp nhau 2 lần và mỗi bên đều giành một chiến thắng.
World Cup 1986 tại Mexico: Bỉ hòa Tây Ban Nha 1-1, sau đó thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu tại vòng tứ kết.
World Cup 1990 tại Italy: Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở vòng bảng.
16/6/26: Bỉ - Ai Cập 1-1
22/6/26: Bỉ - Iran 0-0
27/6/26: New Zealand - Bỉ 1-5
2/7/26: Bỉ - Senegal 3-1
7/7/26: Mỹ - Bỉ 1-4
15/6/26: Tây Ban Nha - Cape Verde 0-0
21/6/26: Tây Ban Nha - Saudi Arabia 4-0
27/6/26: Uruguay - Tây Ban Nha 0-1
3/7/26: Tây Ban Nha - Áo 3-0
7/7/26: Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 0-1