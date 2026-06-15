World Cup 2026: Trận hòa mở ra không gian “ngoại giao bóng đá”

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan ở lượt trận ra quân World Cup ở bảng F không chỉ để lại dấu ấn bằng màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân cỏ, mà còn tạo nên một khoảnh khắc đặc biệt bên ngoài đường biên: hai quốc gia đang tận dụng bóng đá như một không gian giao lưu mềm.



Ở trận đấu mở màn của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup, thầy trò HLV Moriyasu Hajime đã hai lần bị Hà Lan vượt lên dẫn trước nhưng vẫn kiên cường gỡ hòa, khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

Với Nhật Bản, đây là một điểm số quan trọng trước đối thủ châu Âu có truyền thống và chất lượng đội hình vượt trội. Nhưng bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, trận đấu còn mang ý nghĩa ngoại giao hiếm có, khi bóng đá trở thành không gian kết nối Tokyo và Amsterdam.



Tại Đại sứ quán Hà Lan ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã theo dõi trận đấu cùng Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgoz, hiện đang ở thăm Nhật Bản.

Cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí thân mật, ngay trước thềm hội đàm quốc phòng giữa hai bên vào ngày 16/6. Trên tài khoản X, ông Koizumi đăng nhiều hình ảnh trong quá trình theo dõi trận đấu, từ lúc “bắt đầu xem”, “giờ nghỉ giữa hiệp”, “Hà Lan mở tỷ số” cho tới khoảnh khắc “Nhật Bản gỡ hòa”.

Tổng cộng, ông có 8 bài đăng theo diễn biến trận đấu, cho thấy không khí theo dõi vừa sôi nổi, vừa mang tính giao lưu giữa hai đại diện chính phủ.



Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan xuất hiện trong chiếc áo màu cam, màu truyền thống của đội tuyển Hà Lan, và cũng đăng ảnh chụp cùng ông Koizumi với lời cổ vũ dành cho “cơn lốc màu da cam.”

Khi trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, Bộ trưởng Koizumi viết rằng “tình bạn với bà Dilan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, vẫn được duy trì,” kèm biểu tượng hài hước.



Cùng thời điểm đó, ở Hà Lan, Nhà vua Willem-Alexander và Hoàng hậu Maxima cũng theo dõi trận đấu cùng Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại lâu đài Het Oude Loo ở thành phố Apeldoorn.

Trong ảnh được Hoàng gia Thụy Điển công bố, Nhật hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản mang khăn cổ vũ “Samurai Xanh”, trong khi Nhà vua và Hoàng hậu Hà Lan mang khăn cổ vũ màu cam của đội tuyển Hà Lan. Bức ảnh được kèm theo thông điệp “thể thao giúp tăng cường sự gắn kết.”

Một trận đấu World Cup, vốn là cuộc cạnh tranh quyết liệt trên sân cỏ, nhưng cũng đồng thời trở thành dịp thể hiện sự gần gũi và tin cậy giữa hai hoàng gia, cũng như giữa hai quốc gia.



Sự trùng hợp về thời điểm càng làm nổi bật ý nghĩa của trận đấu giữa Nhật Bản và Hà Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan đang có mặt tại Nhật Bản nhân dịp tàu hải quân De Ruyter của Hà Lan ghé cảng Nhật Bản.

Còn Nhật hoàng và Hoàng hậu lại đang có chuyến thăm Hà Lan theo lời mời của Hoàng gia nước này. Trong cùng một thời điểm, trận đấu Nhật Bản - Hà Lan được theo dõi ở cả Đại sứ quán Hà Lan tại Tokyo lẫn nơi lưu trú của Hoàng gia Nhật Bản tại Hà Lan.



Về tổng thể, kết quả 2-2 cũng là một kịch bản phù hợp về mặt thể thao, vừa phù hợp để duy trì bầu không khí hữu nghị. Hà Lan có những thời điểm tưởng như đã nắm được chiến thắng, nhưng Nhật Bản cho thấy bản lĩnh bằng việc kiên trì bám đuổi đến cuối trận.

Phía Hà Lan có thể tiếc nuối khi không giữ được lợi thế, nhưng vẫn có lý do để hài lòng về một trận đấu chất lượng. Phía Nhật Bản, ngược lại, có thể xem đây là điểm số tích cực trong ngày ra quân, đặc biệt khi họ phải đối đầu một đội bóng hàng đầu châu Âu.



Vì thế, trận hòa giữa Nhật Bản và Hà Lan không chỉ là một trận đấu bảng bình thường, mà còn là sự kiện biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia./.

Nhật Bản hài lòng với một điểm giành được trong trận ra quân gặp Hà Lan Mặc dù chưa thể giành chiến thắng trong trận mở màn, nhìn chung "Samurai Xanh” vẫn hài lòng với 1 điểm giành được trong thế trận hai lần bị dẫn trước.

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