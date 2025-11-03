Đà Nẵng: Sạt lở núi dài khoảng 2km, khiến 1 người thiệt mạng

Trong những ngày này, tình trạng sạt lở đất đá trên địa bàn các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục, nguyên nhân tình trạng mưa vẫn còn chưa ngớt. Lũ trên các sông Vu Gia-Thu Bồn, Tam Kỳ tiếp tục lên báo động 3.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động phương châm 4 tại chỗ để giúp nhân dân ứng phó với thiên tai.

Vào lúc 8 giờ sáng 3/11, tại khu vực núi khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức đã xảy ra 1 vụ sạt lở núi dài khoảng 2km, cách xa khu dân cư khoảng 5km; đất đá chảy tràn xuống làm thiệt hại 1 trang trại chăn nuôi và chết 1 người (Nguyễn Quốc Bình; sinh năm 1985, trú thôn Trúc Hà).

Các lực lượng chức năng địa phương đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp ứng cứu và đưa thi thể nạn nhân về gia đình; đồng thời, chính quyền địa phương tiếp tục các biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân gần khu vực sạt lở di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trước đó, chiều tối 2/11, các Đồn Biên phòng Tr’hy, Gary (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) phối hợp xã Hùng Sơn khẩn trương di dời 39 hộ dân khu vực nguy cơ cao sạt lở đến nơi an toàn.

Tại thôn Voong, Đồn Biên phòng Tr’hy phối hợp các lực lượng của xã Hùng Sơn di dời 32 hộ dân với 125 nhân khẩu cùng toàn bộ tài sản đến nơi an toàn; trong đó, 28 hộ (103 khẩu) thuộc tổ 7 được bố trí tạm trú tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tr’hy; 4 hộ (22 khẩu) thuộc tổ 1 được bố trí tại các nhà dân kiên cố trong thôn.

Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Gary phối hợp chính quyền địa phương di dời 6 hộ dân ở thôn A Ting và 1 hộ ở thôn A Rooi đến nơi an toàn.

Tình hình mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn xã Hùng Sơn vẫn diễn biến phức tạp. Lực lượng biên phòng cùng chính quyền địa phương đang theo dõi chặt chẽ để ứng phó kịp thời các sự cố.../.

