Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11

Việc tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA được xem là nguồn động lực quan trọng cho đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho các nhiệm vụ sắp tới.

Nam Sương
Pha xử lý bóng của cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong vòng cấm địa đội tuyển Lào. (Ảnh: Đỗ Bá Thành/TTXVN)
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông tin, đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc, vươn lên vị trí 110 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển quốc gia nam. Đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí 110 thế giới (tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng tháng 10).

Việc FIFA công bố bảng xếp hạng sớm hơn dự kiến nhằm phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng play-off World Cup 2026, diễn ra tối 20/11 (giờ Việt Nam).

Vì lý do này, một số kết quả thi đấu giao hữu và vòng loại diễn ra sát thời điểm công bố chưa được tính điểm vào bảng xếp hạng lần này (điểm số từ trận thắng Lào 2-0 của đội tuyển Việt Nam chưa được cộng vào hệ thống tính điểm).

Trên bảng xếp hạng châu Á, dẫn đầu vẫn là đội tuyển Nhật Bản, tiếp đó đến Iran và Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam đứng thứ 20, đồng thời tiếp tục giữ vị trí thứ 2 Đông Nam Á, sau Thái Lan.

Điều này không chỉ củng cố vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực mà còn mang đến tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ trong thời điểm đội tuyển đang nỗ lực nâng cao phong độ và cải thiện thành tích thi đấu và hướng tới các mục tiêu dài hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)
