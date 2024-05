Đồng Tháp lần đầu tiên xuất khẩu 15 tấn củ sen sang thị trường Nhật Bản

Công nhân sơ chế củ sen tại Nhà máy của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt, huyện Tháp Mười. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Năm nay, tỉnh Đồng Tháp có thêm mặt hàng mới xuất khẩu mới là củ sen. 15 tấn củ sen đã được xuất sang Nhật Bản.

Được thu hoạch sau 135 ngày trồng, sau khi sơ chế, củ sen được cắt lát, cấp đông ở nhiệt độ -25 độ bằng công nghệ IQF.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Giám đốc Nhà máy Công ty Cổ phần Thực phẩm Sen Đại Việt - đơn vị xuất khẩu lô củ sen - cho biết để xuất khẩu chính thức sang Nhật Bản, sen trồng lấy củ được kiểm nghiệm mẫu đất, nước, không khí nơi trồng và quy trình chế biến tại nhà máy.

Dự kiến, trong năm nay, đối tác Nhật Bản sẽ nhập thêm 8 container củ sen với giá trị khoảng 7 tỷ đồng.

Để các mặt hàng xuất khẩu thuận lợi, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp tích cực thông tin thị trường đến doanh nghiệp và xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai hội nhập quốc tế, chú trọng việc thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế giúp doanh nghiệp nắm thông tin thị trường, tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận các hiệp định thương mại mới để thích nghi trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Đặc biệt, các doanh nghiệp có tham gia xuất nhập khẩu đã tận dụng được những lợi thế từ việc ưu đãi về thuế quan trong các cam kết FTA. Định kỳ hằng tháng, Sở Công Thương phát hành Bản tin thị trường gửi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán... nhằm thông tin về thị trường tiêu thụ để định hướng trong sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp còn tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách khuyến công, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, đổi mới ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào các khâu sản xuất; nâng cao năng lực dự báo, thông tin thị trường giúp doanh nghiệp nắm bắt, có kế hoạch sản xuất phù hợp, định hướng tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu.

Trưng bày các sản phẩm ngành hàng sen. (Ảnh: Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

Với sự phục hồi của thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu cũng dần mở ra nhiều cơ hội, trong đó điểm sáng trong xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp vẫn là ngành hàng gạo.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ở tỉnh Đồng Tháp 4 tháng ước đạt hơn 700 triệu USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Các mặt hàng chủ lực xuất khẩu ra nước ngoài chủ yếu là thủy sản chế biến; lương thực (gạo); thực phẩm (bánh phồng tôm) và may mặc.

Bà Võ Phương Thủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, cho biết đa số các ngành hàng xuất khẩu của tỉnh đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó kim ngạch xuất khẩu gạo đạt cao nhất, ước hơn 300 triệu USD, tăng hơn 149% so cùng kỳ năm 2023 và đạt hơn 90% so kế hoạch năm 2024.

Kế đến là ngành hàng thủy sản ở tỉnh Đồng Tháp xuất khẩu hơn 185 triệu USD. Ngành hàng may mặc xuất khẩu đạt hơn 65 triệu USD./.

Trồng sen cho người nông dân lợi nhuận trên 100 triệu đồng mỗi ha Hầu hết các mô hình trên cây sen hiện nay đều kết hợp với phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm như bơi xuồng ngắm hoa, câu cá, ẩm thực... nhằm tăng thêm thu nhập.