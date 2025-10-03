Giải ván SUP Hà Nội mở rộng quy tụ các tên tuổi lớn tham dự tranh tài

Diễn ra vào ngày 5/10 tại Hà Nội, Giải Bơi chải Thuyền rồng-ván SUP Hà Nội mở rộng 2025 do Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức đã nhanh chóng khẳng định được vị thế và uy tín khi thu hút sự tham gia của nhiều tên tuổi vận động viên chuyên nghiệp.

Theo đó, Giải Bơi chải Thuyền rồng-ván SUP Hà Nội mở rộng 2025 không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là cầu nối văn hóa, du lịch, khẳng định vai trò tiên phong của Vietnam Airlines trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, mến khách và đầy tiềm năng ra thế giới.

Sự xuất hiện của các ngôi sao SUP quốc tế và trong nước, những người sở hữu bảng thành tích khủng của bộ môn ván chèo đứng là minh chứng cho sức hút và chất lượng chuyên môn mà giải đấu do Vietnam Airlines tổ chức mang lại, tạo nên một sự kiện thể thao tầm cỡ.

Cụ thể, vận động viên Nhật Bản Shota Kurima là một tượng đài trong giới chèo ván đứng cự ly dài, nổi danh toàn cầu khi liên tiếp đạt thành tích cao tại giải đấu được coi là khắc nghiệt nhất: Giải vô địch thế giới ván chèo đứng Molokai 2 Oahu, cuộc đua vượt kênh Ka’iwi dài hơn 50km trên Thái Bình Dương.

Kinh nghiệm khi chinh phục những chặng đua biển khó khăn nhất đã biến Shota Kurima thành một đối thủ đáng gờm, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn kỹ thuật đỉnh cao và chiến thuật xuất sắc trên mặt nước Hồ Tây.

Shota Kurima đã có kinh nghiệm chinh phục Molokai 2 Oahu, nơi được mệnh danh là “thánh địa” của SUP đường trường. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chou Ting-feng đến từ Đài Loan (Trung Quốc) là một vận động viên quốc gia có khả năng thi đấu linh hoạt trên mọi cự ly và thể loại, từ cự ly nước rút đến cự ly đường dài. Anh đã tham gia tranh tài tại các sự kiện đỉnh cao do hai tổ chức SUP lớn nhất thế giới là Hiệp hội Lướt sóng Quốc tế (ISA) và Liên đoàn Canoe Quốc tế (ICF) tổ chức.

Chou Ting-feng xuất sắc giành Giải Nhất SUP 10km tại Giải vô địch SUP Hồng Kông 2025. Việc một vận động viên tài năng như anh chọn tranh tài tại Giải Hà Nội mở rộng là sự bảo chứng cho uy tín và tầm vóc quốc tế của sự kiện do Vietnam Airlines khởi xướng.

Đại diện nước chủ nhà, Nguyễn Mạnh Tuấn bước vào giải đấu với một bảng thành tích ấn tượng, là niềm hy vọng mới của SUP Việt.

Chỉ riêng trong năm 2025, Tuấn đã liên tiếp giành Huy chương Vàng ở nhiều giải đấu lớn trong nước, nổi bật là Huy chương Vàng toàn đoàn tại Giải Đà Nẵng Colorful Festival cự ly 4.000m, Huy chương Vàng đôi nam cự ly 2.500m tại Giải Danang Color SUP Race và Huy chương Vàng cự ly Sprint 200m tại giải Vô địch trẻ Quốc gia và Cúp các CLB toàn quốc.

Những thành tích này cho thấy Nguyễn Mạnh Tuấn đang ở đỉnh cao phong độ, sẵn sàng bước vào giải đấu sắp tới với sự quyết tâm cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ các vận động viên đẳng cấp thế giới ngay trên sân nhà.

Đại diện Việt Nam đang có phong độ tốt tại các giải đấu trong nước. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Việc một Hãng hàng không Quốc gia như Vietnam Airlines lần đầu tổ chức giải đấu SUP đã thu hút được những vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thế giới như Shota Kurima hay Chou Ting-feng, đã cho thấy uy tín và khả năng tổ chức sự kiện thể thao chuyên nghiệp của Vietnam Airlines.

Song song đó, giải đấu cũng tạo điều kiện cho các vận động viên nước nhà như Nguyễn Mạnh Tuấn được giao lưu, tranh tài với bạn bè quốc tế. Điều này khẳng định cam kết của Vietnam Airlines không chỉ trong việc nâng tầm sự kiện lên chuẩn mực quốc tế, mà còn tạo ra cơ hội phát triển cho tài năng thể thao Việt Nam./.

