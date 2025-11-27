IMF đạt thỏa thuận sơ bộ với Ukraine về chương trình hỗ trợ mới

Ngày 26/11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông báo đã đạt được thỏa thuận cấp nhân viên với Ukraine về một chương trình hỗ trợ mới, trị giá 8,2 tỷ USD kéo dài 4 năm, trong bối cảnh Kiev đối mặt áp lực tài khóa ngày càng lớn do xung đột.



Thỏa thuận mới sẽ thay thế Gói Hỗ trợ mở rộng (EFF), trị giá 15,6 tỷ USD, được phê duyệt năm 2023, vốn dựa trên giả định xung đột sẽ kết thúc cuối năm 2025 - điều hiện nay không còn phù hợp.



Ông Gavin Gray, trưởng đoàn công tác IMF tại Ukraine, cho biết chương trình mới nhằm giúp Kiev duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố tài chính công, đồng thời kỳ vọng sẽ “kích hoạt dòng vốn hỗ trợ quy mô lớn” từ quốc tế để lấp đầy khoản thiếu hụt tài chính, ước tính 136,5 tỷ USD giai đoạn 2026-2029.

Chương trình sẽ được trình lên Hội đồng điều hành IMF, sau khi Kiev hoàn thành các yêu cầu mà IMF đưa ra và khi có đủ cam kết tài trợ từ các đối tác quốc tế.



Theo Bộ Tài chính Ukraine, nước này đến nay đã nhận 10,6 tỷ USD từ chương trình cũ.



Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko khẳng định thỏa thuận mới cho thấy nền kinh tế nước này vẫn kiên cường, đồng thời kêu gọi Quốc hội sớm thông qua ngân sách 2026 phù hợp với khuôn khổ IMF.



Liên minh châu Âu đang đẩy nhanh kế hoạch sử dụng tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, sau khi cuộc họp thượng đỉnh tháng trước chưa thống nhất được cơ chế cho vay dựa trên 162 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu.



Trong diễn biến liên quan, hãng Interfax-Ukraine dẫn lời ông Oleksandr Bevz, cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, nhấn mạnh rằng nước này sẽ không sửa đổi Hiến pháp như một phần của mọi thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể thương lượng dựa trên kênh tiếp xúc hiện tại và phải được quyết định ở cấp lãnh đạo quốc gia.



Theo Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak, Ukraine và Mỹ đã đạt đồng thuận nguyên tắc về hầu hết các điều khoản trong kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất, hiện đã được điều chỉnh đáng kể so với bản dự thảo 28 điểm ban đầu.



Cũng trong ngày 25/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng kế hoạch được điều chỉnh có thể tiến triển thành “các thỏa thuận sâu hơn” trong tương lai./.

