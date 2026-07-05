Màn khởi đầu đầy kịch tính của Tour de France 2026

Chặng mở màn tại Barcelona (Tây Ban Nha) của Tour de France 2026, giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp và cũng là giải đua xe đạp có quy mô lớn nhất thế giới, đã mang đến bất ngờ lớn khi tay đua người Đan Mạch Jonas Vingegaard cùng đội Visma-Lease a Bike vượt qua ứng cử viên số một Tadej Pogacar trong nội dung tính giờ đồng đội.

Chiến thắng này giúp Vingegaard khoác chiếc áo vàng đầu tiên sau 3 năm và tạo nên màn khởi đầu đầy kịch tính cho cuộc đua xe đạp danh giá nhất thế giới.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu, trước khi cuộc đua diễn ra, nhiều người lo ngại Tadej Pogacar - tay đua từng 4 lần vô địch Tour de France và đang đạt phong độ đỉnh cao - sẽ nhanh chóng thống trị ngay từ ngày đầu tiên.

Không ít dự đoán cho rằng tay đua người Slovenia có thể giành áo vàng ở chặng khai mạc và duy trì lợi thế cho đến tận Paris.

Tuy nhiên, Jonas Vingegaard đã chứng minh rằng cuộc đua năm nay sẽ không dễ dàng đối với Pogacar. Nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của các đồng đội tại đội đua xe đạp Visma-Lease a Bike, tay đua người Đan Mạch đã hoàn thành quãng đường 19,6km trong thời gian 21 phút 47 giây, đạt tốc độ trung bình gần 54 km/h và nhanh hơn Pogacar 12 giây.

Sau khi về đích, Vingegaard không giấu được niềm hạnh phúc. Anh gọi đây là một khởi đầu hoàn hảo và dành lời khen cho các đồng đội, những người đã giúp anh không phải tiêu tốn quá nhiều sức lực.

Tay đua từng 2 lần vô địch Tour de France cũng xúc động khi lần đầu tiên sau 3 năm được khoác lên mình chiếc áo vàng danh giá.

Trong buổi họp báo, Vingegaard nhắc lại giai đoạn khó khăn sau cú ngã nghiêm trọng tại cuộc đua Tour du Pays Basque năm 2024. Việc trở lại và giành chiến thắng ngay ở chặng đầu tiên của Tour de France 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt đối với tay đua 29 tuổi này.

Bên cạnh cuộc cạnh tranh giữa các ứng cử viên vô địch, chặng đua tại Barcelona còn là dịp để giới thiệu những công nghệ mới nhất trong làng xe đạp chuyên nghiệp.

Các đội đua mang đến những mẫu xe và trang phục thi đấu tối tân nhằm quảng bá cho các nhà tài trợ và nhà sản xuất thiết bị. Thành phố Barcelona cũng được quảng bá rộng rãi qua những hình ảnh về nhà thờ Sagrada Familia, các công trình của kiến trúc sư Gaudí và đồi Montjuïc.

Tuy nhiên, chặng đua tính giờ đồng đội cũng gây ra không ít khó khăn cho các tay đua. Hai cua-rơ của đội Groupama-FDJ, Clément Berthet và Guillaume Martin, đã gặp tai nạn, trong khi tay đua trẻ người Bỉ Cian Uijtdebroeks phải rất vất vả mới có thể hoàn thành chặng đua.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của Kévin Vauquelin, người từng xếp thứ bảy tại Tour de France năm ngoái, khi anh bị thủng lốp và sớm đánh mất cơ hội cạnh tranh chiếc áo vàng.

Ở nhóm các ứng cử viên hàng đầu, nhiều tay đua đã có màn trình diễn tích cực. Tài năng trẻ người Pháp Paul Seixas xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp, kém người dẫn đầu 39 giây và cho thấy anh đã hoàn toàn bình phục sau cú ngã ở Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Nhà vô địch Olympic Remco Evenepoel đứng thứ năm, trong khi tay đua người Tây Ban Nha Juan Ayuso xếp thứ tư với màn thể hiện đầy thuyết phục.

Ngày 5/7, Tour de France 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại vùng Catalonia (Tây Ban Nha) với chặng đua từ Tarragona đến Barcelona.

Các chuyên gia dự báo cuộc đối đầu giữa những tay đua cạnh tranh danh hiệu chung cuộc và các chuyên gia leo dốc sẽ tiếp tục diễn ra quyết liệt trên đồi Montjuïc, nơi đoàn đua sẽ đi qua 3 lần./.

120 năm giải đua xe đạp Tour de France: Biểu tượng nền thể thao Pháp Với lịch sử tồn tại hơn 1 thế kỷ, đến nay giải đua Tour de France đã trở thành một biểu tượng hàng đầu của nền thể thao Pháp và thực sự trở thành niềm tự hào của người dân Pháp.