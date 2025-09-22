Môi trường

Mông Cổ: Tuyết rơi bất thường giữa tháng 9 tại tỉnh Zavkhan

Cơ quan Khí tượng Mông Cổ cho biết tuyết rơi bất thường tại tỉnh Zavkhan với lượng trung bình 25-30cm, có nơi đạt 60cm. Chính quyền cảnh báo người dân, đặc biệt dân du mục và tài xế, đề phòng rủi ro.

Hoàng An
(Ảnh: arabtimesonline)
Ngày 22/9, Cơ quan Khí tượng và Giám sát môi trường Mông Cổ cho biết một đợt tuyết dày bất thường đã xuất hiện tại tỉnh Zavkhan ở phía Tây nước này.

Đợt tuyết xảy ra trong hai ngày 21-22/9, ảnh hưởng đến nhiều địa điểm như Uliastai, Yaruu, Ider, Aldarkhaan, Tsagaankhairkhan, Shiluustei và Otgon.

Lượng tuyết rơi trung bình là 25-30cm, cá biệt ở vùng núi lên tới 60cm, và nhiệt độ tại các vùng trên giảm xuống âm 2 độ C.

Chính quyền các khu vực cảnh báo người dân, đặc biệt là những người du mục và tài xế, cần hết sức thận trọng trước những nguy cơ tiềm ẩn.

Mông Cổ nổi tiếng với khí hậu lục địa khắc nghiệt, đặc trưng bởi mùa đông giá rét kéo dài và mùa hè ngắn.

Tỉnh Zavkhan nằm ở phía Tây đất nước, là một trong những nơi thường xuyên trải qua mùa Đông có nền nhiệt thấp nhất cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tuyết rơi #Mông Cổ #khí hậu Mông Cổ #tuyết bất thường #Biến đổi khí hậu Mông Cổ
