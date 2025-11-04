Mực nước các sông tại Huế xuống, khẩn trương khôi phục cấp điện, nước

Sáng 4/11, mực nước trên sông Hương, sông Bồ ở thành phố Huế đang tiếp tục xuống và ở mức dưới báo động 3. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương thực hiện các biện pháp khôi phục cấp điện, nước cho nhân dân, ổn định cuộc sống.

Giám đốc Công ty Điện lực Huế Nguyễn Đại Phúc cho biết, đến sáng 4/11 còn 86.000 khách hàng chưa có điện, chiếm tỷ lệ 25% tổng số khách hàng bị ngừng cấp điện do ngập lụt để đảm bảo an toàn. Công ty đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương kiểm tra, theo dõi mực nước để đóng điện, cấp điện trở lại cho khách hàng đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 3/11 do mưa lũ lớn Công ty Điện lực Huế đã ngừng cấp điện 164.800 khách hàng, chiếm tỷ lệ 48% tổng số khách hàng trên địa bàn thành phố Huế.

Mưa lũ kéo dài, nhất là tại khu vực các xã miền núi: Nam Đông, Khe Tre và Long Quảng gây sạt lở làm hư hỏng, thiệt hại nặng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Nhà máy xử lý nước Thượng Long, Công ty Cổ phần cấp nước Huế (HueWACO), công suất 2.000 m3/ngày đêm đặt tại thôn Ka Đông, xã Long Quảng cũng bị ảnh hưởng.

Từ ngày 28-31/10, mưa lũ đầu nguồn làm độ đục nước nguồn đặc biệt cao. Ngoài ra, thượng lưu suối A Kỳ sạt lở nghiêm trọng làm hư hỏng đập và tuyến nước thô. Từ ngày 1/11, HueWACO đã huy động lực lượng tiếp cận, khắc phục sự cố, nạo vét khơi thông đập, khôi phục tuyến nước thô và vận hành xử lý, cấp nước trở lại chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, mưa lũ kéo theo cảnh báo sạt lở nghiêm trọng nên trong ngày 2/11, các công nhân vận hành nhà máy, cùng 5 hộ dân xung quanh đã kịp thời di dời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Do đó, nhà máy tạm ngừng việc vận hành từ 14 giờ cùng ngày. Sáng 4/11, lãnh đạo HueWACO cho biết, công ty đã khẩn trương khôi phục, đưa vào vận hành nhà máy trở lại cấp nước cho người dân.

Hiện mực nước sông Hương tại Kim Long dưới báo động 3 là 0,57m; sông Bồ tại Phú Ốc dưới báo động 3 là 0,58m. Mực nước các sông xuống nên nhiều tuyến đường, khu dân cư nước đã rút tạo thuận lợi cho việc sinh môi trường; đặc biệt là thu gom rác thải và bùn đất tràn trên mặt đường, chưa thể thu gom hết trong những ngày qua do liên tiếp xảy ra các đợt lũ lớn./.

Huế: Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ Với phương châm "nước rút đến đâu, dọn đến đó," Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 6 hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ.