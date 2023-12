Mỹ, Israel và Qatar thảo luận về đàm phán trao trả con tin tại Gaza

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 17/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12 (theo giờ địa phương), Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) David Barnea đã có cuộc gặp với Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Bill Burns và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani tại Warsaw (Ba Lan).

Tại cuộc gặp, các bên đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận mới với Hamas về việc trả tự do cho các con tin còn lại.

Theo hãng tin AP, đây là cuộc họp đầu tiên giữa giới chức lãnh đạo cơ quan tình báo của Mỹ và Israel và Thủ tướng Qatar Al Thani sau thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên kéo dài bảy ngày kết thúc hồi cuối tháng 11 vừa qua.

Tuy nhiên, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby thừa nhận các cuộc đàm phán sẽ kéo dài và khó khăn. Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin ông David Barnea và Thủ tướng Qatar Al Thani cũng có cuộc gặp tại Na Uy vào tối 15/12.

Giới chức Ai Cập cho biết trong những ngày qua, giới chức Qatar và Ai Cập đã đề xuất với Hamas một thỏa thuận mới về trao trả tự do cho các con tin. Đề xuất yêu cầu Hamas trả tự do cho những người cao tuổi, nam giới có tình trạng sức khỏe không tốt cùng số phụ nữ và trẻ em còn lại. Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho các tù nhân Palestine.

Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin Ai Cập cho biết Hamas muốn là bên quyết định những con tin nào sẽ được thả, nếu một thỏa thuận mới được triển khai, đồng thời yêu cầu quân đội Israel rút lui về các phòng tuyến được định sẵn.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Israel chấp nhận yêu cầu thứ nhất song phản đối yêu cầu thứ hai mà Hamas đưa ra.

Qatar đã đóng vai trò trung gian chính trong nỗ lực hòa giải giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel để đạt được thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên giữa hai bên, bao gồm việc trả tự do cho các con tin bị bắt giữ ở Dải Gaza.

Trong đợt ngừng bắn đó, 110 con tin Israel và người nước ngoài cùng 240 tù nhân Palestine được trả tự do.

Sau hơn hai tháng xung đột, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn xảy ra ở phía Bắc Dải Gaza. Đã có thêm một số lãnh đạo các nước bày tỏ quan ngại trước số lượng dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza và thảm họa nhân đạo đang tiếp diễn. Từ cuối tuần qua, giới chức Pháp, Anh và Đức đã kêu gọi các bên khôi phục thỏa thuận ngừng bắn.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh có quá nhiều dân thường thiệt mạng trong cuộc xung đột Hamas-Israel, đồng thời kêu gọi thiết lập một "lệnh ngừng bắn bền vững" để tạo điều kiện cho việc thả con tin.

Liên quan đến tình hình tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban, ngày 18/12, Chỉ huy trưởng Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Liban (UNIFIL) Aroldo Lazaro đã lên tiếng cảnh báo các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel (IDF) và lực lượng Hezbollah đang đẩy biên giới Israel-Liban vào tình trạng "nguy hiểm."

Israel vẫn tiếp tục đẩy mạnh không kích Dải Gaza để loại bỏ Hamas Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định rõ nước này sẽ thực hiện chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được mục tiêu đã đề ra là loại bỏ Hamas và giải phóng toàn bộ các con tin.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Beirut, ông Lazaro nêu rõ tình hình hiện nay rất căng thẳng, khó khăn và nguy hiểm. UNIFIL đang nỗ lực duy trì vai trò trung gian và phối hợp nhằm tránh xảy ra tính toán sai lầm có thể dẫn đến một sự leo thang mới.

Giao tranh giữa hai bên có sự liên quan với các diễn biến tại Dải Gaza giữa IDF và phong trào Hamas. Các cuộc giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah bùng phát từ ngày 8/10 đã khiến 130 người thiệt mạng, trong đó hầu hết là các tay súng Hezbollah cùng với 17 dân thường Liban.

Về phía Israel đã có bốn dân thường và bảy binh sỹ thiệt mạng. Liên hợp quốc thành lập UNIFIL vào năm 1978 nhằm giám sát việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Liban./.