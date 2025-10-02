Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia khẳng định tình hình đang được kiểm soát

Phòng thông tin báo chí của nhà máy Zaporizhzhia cho biết tình hình tại đây đang được kiểm soát và cơ sở này liên tục cập nhật thông tin cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu rơi vào tình trạng mất điện ngoài từ ngày 23/9.



Trên Telegram, bộ phận trên cũng khẳng định phóng xạ tại khu vực

Zaporizhzhia cũng như các khu vực xung quanh vẫn ở mức bình thường và không ghi nhận bất kỳ thay đổi nào. Theo phòng thông tin báo chí, nhà máy Zaporizhzhia hiện sử dụng nguồn điện từ máy phát điện diesel dự phòng và các nhân viên đang liên tục theo dõi các thông số an toàn.



Một ngày trước đó, IAEA cho biết đang hợp tác với cả Nga và Ukraine để có thể khôi phục càng sớm càng tốt nguồn điện ngoài cho nhà máy Zaporizhzhia.

Theo Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi, nhà máy đang đối mặt với tình trạng mất an toàn hạt nhân nghiêm trọng sau hơn 1 tuần không có điện từ lưới ngoài.

Đây là lần thứ 10 nhà máy mất điện ngoài hoàn toàn kể từ khi xung đột Nga-Ukraine xảy ra năm 2022. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là đường dây duy nhất còn lại bị hư hại do hoạt động quân sự cách đó khoảng 1,5 km.

Các máy phát điện diesel khẩn cấp đã tự động vận hành để duy trì hệ thống an toàn và làm mát 6 lò phản ứng cùng nhiên liệu đã qua sử dụng.

Ông Grossi cảnh báo: “Hiện tại nhà máy vẫn ứng phó được nhờ các máy phát điện khẩn cấp - tuyến phòng thủ cuối cùng - nhưng đây không phải giải pháp bền vững.”

Ông nhấn mạnh sẽ “không bên nào được lợi từ một tai nạn hạt nhân”./.

