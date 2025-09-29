Thưởng "nóng" vận động viên Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới

Chiều 29/9, đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đến thăm và chúc mừng vận động viên Lại Lý Huynh, nhà Vô địch cờ tướng thế giới tại nhà riêng ở phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Văn Chóng đã trao thưởng 200 triệu đồng từ Ủy ban nhân dân Thành phố và 100 triệu đồng từ Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cho vận động viên Lại Lý Huynh, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc mà vận động viên vừa đạt được.

Phát biểu tại buổi gặp, ông Cao Văn Chóng đánh giá cao nỗ lực của vận động viên Lại Lý Huynh, trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải vô địch cờ tướng thế giới. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là vinh dự của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao kỳ vọng vận động viên Lại Lý Huynh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nỗ lực rèn luyện để hướng tới các danh hiệu cao hơn trong thời gian tới.

Ông Cao Văn Chóng khẳng định, lãnh đạo Thành phố luôn quan tâm, đồng hành cùng các vận động viên và mong muốn các tuyển thủ thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho địa phương và đất nước.

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Thành phố, vận động viên Lại Lý Huynh cảm ơn sự động viên kịp thời của lãnh đạo Thành phố và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để bảo vệ danh hiệu vô địch, đóng góp nhiều hơn nữa cho thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Trước đó, tại trận chung kết Giải vô địch cờ tướng thế giới diễn ra ngày 27/9, Lại Lý Huynh đã vượt qua vận động viên Trung Quốc để giành ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam.

Đây là lần đầu tiên một vận động viên Việt Nam đăng quang sau 18 mùa giải liên tiếp ngôi vô địch thuộc về các vận động viên Trung Quốc./.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch thế giới cờ Tướng Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã xuất sắc đánh bại Doãn Thăng - niềm hy vọng của Trung Quốc để giành huy chương Vàng nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ Tướng thế giới 2025.