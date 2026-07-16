Trực tiếp Anh-Argentina 0-0: Chờ hiệp 2 bùng nổ

FBB được thành lập năm 2014 với mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên tại các khu vực khó khăn về kinh tế - xã hội, đặc biệt là những em yêu bóng đá nhưng dần mất động lực học tập hoặc có nguy cơ bỏ học.