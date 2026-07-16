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Trực tiếp Anh-Argentina 0-0: Chờ hiệp 2 bùng nổ

Sau hiệp 1 vô cùng căng thẳng với những pha va chạm, trận bán kết World Cup 2026 Anh-Argentina được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn trong hiệp 2 và xuất hiện bàn thắng.

Huy Khánh
Cầu thủ hai đội không ngại va chạm quyết liệt. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cầu thủ hai đội không ngại va chạm quyết liệt. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau hiệp 1 vô cùng căng thẳng với những pha va chạm, trận bán kết World Cup 2026 Anh-Argentina được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn trong hiệp 2 và xuất hiện bàn thắng.

Anh-Argentina 0-0

45'+3: Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thay vào đó là những pha va chạm liên tiếp đến từ 2 bên.

Anh-Argentina 0-0

45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

Anh-Argentina 0-0

41': Argentina đang chủ động cầm chắc bóng, giảm nhịp để chờ thời điểm tạo ra nguy hiểm cho Anh.

Anh-Argentina 0-0

37': Va chạm và tranh cãi lại diễn ra sau tình huống Lionel Messi bị Anderson phạm lỗi.

Anh-Argentina 0-0

33': Từ tình huống đá phạt, Stones có cơ hội đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi không trúng đích.

Anh-Argentina 0-0

32': Anh được oha đá phạt nguy hiểm sau tình huống Bellingham bị cầu thủ Argentina phạm lỗi.

Anh-Argentina 0-0

28': Thủ thành Pickford mắc sai lầm nhưng cầu thủ của Argentina đã không thể tận dụng thành công cơ hội.

Anh-Argentina 0-0

20': Tuyển Anh tạo ra pha bóng nguy hiểm nhưng đường căng ngang của James không vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Argentina.

Anh-Argentina 0-0

16': Trận đấu vẫn đang diễn ra căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt đến từ cầu thủ hai đội.

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(Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

10': Trận đấu đang liên tiếp bị gián đoạn bởi những tiếng còi thổi phạt của trọng tài, khi hai đội không ngại va chạm trong những phút đã qua.

Anh-Argentina 0-0

3': Trận đấu đang diễn ra căng thẳng với nhưng tranh cãi đến từ hai bên sau tình huống Gordon bị phạm lỗi.

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Bellingham và Messi đã có tranh cãi sau tình huống va chạm. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

1': Trận đấu bắt đầu! Argentina là đội bóng giao bóng trước.

Đội hình ra sân

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Fernandez; Simeone, Messi, Alvarez.​

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Bán kết World Cup 2026 #Lionel Messi #Harry Kane Anh Argentina
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