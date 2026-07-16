Thể thao

Bóng đá

Trực tiếp Anh-Argentina 1-2: Ngược dòng siêu kịch tính

Enzo Fernandez và Lautaro Martinez thay nhau lập công để giúp Argentina dẫn ngược Anh 2-1 đầy kịch tính ở bán kết World Cup 2026.

Huy Khánh
Niềm vui của đội tuyển Anh sau bàn thắng của Gordon. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Niềm vui của đội tuyển Anh sau bàn thắng của Gordon. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Enzo Fernandez và Lautaro Martinez thay nhau lập công để giúp Argentina dẫn ngược Anh 2-1 đầy kịch tính ở bán kết World Cup 2026.

Trước đó, Anthony Gordon là người phá vỡ thế cân bằng với pha băng vào dứt điểm ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Anh ở phút 55.

Anh-Argentina 1-2

90'+2: Argentina có bàn thắng dẫn ngược 2-1 nhờ bàn thắng bằng đầu của Lautaro Martinez sau đường kiến tạo của Messi.

Anh-Argentina 1-1

90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.

Anh-Argentina 1-1

85': Enzo Fernandez đã đưa trận đấu về thế cân bằng với cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp.

Anh-Argentina 1-0

82': Anh cũng có hai sự thay đổi. Burn và O'Reilly vào sân thay cho Reece James và Rice.

Anh-Argentina 1-0

81': Argentina có sự thay đổi người cuối cùng. Lautaro Martinez được tung vào sân thay cho Tagliafico.

Anh-Argentina 1-0

76': Pickford tiếp tục tỏa sáng để cứu thua cho Tam sư sau tình huống dứt điểm của Mac Allister.

Anh-Argentina 1-0

73': Argentina có thêm 3 sự thay đổi người. De Paul, Montiel và Otamend vào thay cho Simeone, Molina và Lisandro Martinez.

Anh-Argentina 1-0

72': Anh cũng có sự thay đổi người đầu tiên. Gordon được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Konsa.

Anh-Argentina 1-0

69': Pickford tiếp tục thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Tam sư sau cú đánh đầu cận thành của Nicolas Gonzalez, cầu thủ vừa mới được tung vào sân ít phút trước.

Anh-Argentina 1-0

69': Đội tuyển Argentina vẫn đang gia tăng sức ép để tạo sóng gió về phía khung thành của tuyển Anh nhưng chưa thể có bàn thắng.

Anh-Argentina 1-0

64': Argentina có sự thay đổi đầu tiên. Paredes rời sân nhường chỗ cho Gonzalez

Anh-Argentina 1-0

62': Đội tuyển Argentina đang chủ động đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

Anh-Argentina 1-0

55': Morgan Rogers căng ngang thuận lợi để Gordon băng vào dứt điểm đánh bại thủ thành Emiliano, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh.

ttxvn-anh-vs-argentina-1607-3.jpg
ttxvn-anh-vs-argentina-1607-4.jpg
ttxvn-anh-vs-argentina-1607-2.jpg
Niềm vui của đội tuyển Anh sau bàn thắng của Gordon. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

51': Romero nhận thẻ vàng sau pha kéo người với cầu thủ tuyển Anh. Đây cũng là tấm thẻ vàng thứ 3 của trận đấu sau Anderson (Anh) và Lisandro Martinez (Argentina).

Anh-Argentina 0-0

47': Julian Alvarez đột phá rồi tung ra cú sút nguy hiểm nhưng thủ thành Pickford đã xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Anh.

Anh-Argentina 0-0

46': Hiệp 2 bắt đầu! Anh sẽ là đội giao bóng trong hiệp đấu này.

Anh-Argentina 0-0

45'+3: Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thay vào đó là những pha va chạm liên tiếp đến từ 2 bên.

ttxvn-anh-vs-argentina-1607-1.jpg
Anh-Argentina 0-0

45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.

Anh-Argentina 0-0

41': Argentina đang chủ động cầm chắc bóng, giảm nhịp để chờ thời điểm tạo ra nguy hiểm cho Anh.

Anh-Argentina 0-0

37': Va chạm và tranh cãi lại diễn ra sau tình huống Lionel Messi bị Anderson phạm lỗi.

ttxvn-argentina-anh-6.jpg
(Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

33': Từ tình huống đá phạt, Stones có cơ hội đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi không trúng đích.

Anh-Argentina 0-0

32': Anh được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Bellingham bị cầu thủ Argentina phạm lỗi.

ttxvn-argentina-anh-5.jpg
(Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

28': Thủ thành Pickford mắc sai lầm nhưng cầu thủ của Argentina đã không thể tận dụng thành công cơ hội.

Anh-Argentina 0-0

20': Tuyển Anh tạo ra pha bóng nguy hiểm nhưng đường căng ngang của James không vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Argentina.

Anh-Argentina 0-0

16': Trận đấu vẫn đang diễn ra căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt đến từ cầu thủ hai đội.

ttxvn-argentina-anh-3.jpg
(Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

10': Trận đấu đang liên tiếp bị gián đoạn bởi những tiếng còi thổi phạt của trọng tài, khi hai đội không ngại va chạm trong những phút đã qua.

Anh-Argentina 0-0

3': Trận đấu đang diễn ra căng thẳng với nhưng tranh cãi đến từ hai bên sau tình huống Gordon bị phạm lỗi.

ttxvn-argentina-anh-2.jpg
Bellingham và Messi đã có tranh cãi sau tình huống va chạm. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Anh-Argentina 0-0

1': Trận đấu bắt đầu! Argentina là đội bóng giao bóng trước.

Đội hình ra sân

Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Fernandez; Simeone, Messi, Alvarez.​

(Vietnam+)
#World Cup 2026 #Bán kết World Cup 2026 #Lionel Messi #Harry Kane Anh Argentina
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Vũ khí giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt

Khác với những quả tạt hướng tới các tiền đạo cao lớn, lối chơi của Tây Ban Nha tập trung đưa bóng xuống sát đáy biên rồi chuyền ngược trở lại khu vực trước vòng cấm hoặc điểm đá phạt đền.

Cổ động viên Mỹ đồng thanh hô vang, cổ vũ tinh thần cho đội tuyển quốc gia tại thủ đô Washington. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

World Cup 2026: Phép thử cho tương lai

World Cup 2026 đã khiến nước Mỹ mang dáng dấp của một quốc gia say mê bóng đá nhưng liệu sức hút ấy có đủ để tạo nên một bước ngoặt lâu dài cho môn thể thao vua tại Xứ Cờ hoa.

Lionel Messi. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

World Cup 2026: Chiến thuật để Anh vượt qua Argentina

Chìa khóa để ngăn chặn Argentina nằm ở việc cô lập Lionel Messi. Tiền đạo 39 tuổi này dành tới 63% thời gian để đi bộ trên sân, nhưng luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ bằng những pha xử lý thiên tài.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.