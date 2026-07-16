Trực tiếp Anh-Argentina 1-2: Ngược dòng siêu kịch tính

Enzo Fernandez và Lautaro Martinez thay nhau lập công để giúp Argentina dẫn ngược Anh 2-1 đầy kịch tính ở bán kết World Cup 2026.
Trước đó, Anthony Gordon là người phá vỡ thế cân bằng với pha băng vào dứt điểm ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Anh ở phút 55.
90'+2: Argentina có bàn thắng dẫn ngược 2-1 nhờ bàn thắng bằng đầu của Lautaro Martinez sau đường kiến tạo của Messi.
90': Hiệp 2 có 9 phút bù giờ.
85': Enzo Fernandez đã đưa trận đấu về thế cân bằng với cú sút xa thành bàn tuyệt đẹp.
82': Anh cũng có hai sự thay đổi. Burn và O'Reilly vào sân thay cho Reece James và Rice.
81': Argentina có sự thay đổi người cuối cùng. Lautaro Martinez được tung vào sân thay cho Tagliafico.
76': Pickford tiếp tục tỏa sáng để cứu thua cho Tam sư sau tình huống dứt điểm của Mac Allister.
73': Argentina có thêm 3 sự thay đổi người. De Paul, Montiel và Otamend vào thay cho Simeone, Molina và Lisandro Martinez.
72': Anh cũng có sự thay đổi người đầu tiên. Gordon được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Konsa.
69': Pickford tiếp tục thi đấu xuất sắc để cứu thua cho Tam sư sau cú đánh đầu cận thành của Nicolas Gonzalez, cầu thủ vừa mới được tung vào sân ít phút trước.
69': Đội tuyển Argentina vẫn đang gia tăng sức ép để tạo sóng gió về phía khung thành của tuyển Anh nhưng chưa thể có bàn thắng.
64': Argentina có sự thay đổi đầu tiên. Paredes rời sân nhường chỗ cho Gonzalez
62': Đội tuyển Argentina đang chủ động đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.
55': Morgan Rogers căng ngang thuận lợi để Gordon băng vào dứt điểm đánh bại thủ thành Emiliano, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh.
51': Romero nhận thẻ vàng sau pha kéo người với cầu thủ tuyển Anh. Đây cũng là tấm thẻ vàng thứ 3 của trận đấu sau Anderson (Anh) và Lisandro Martinez (Argentina).
47': Julian Alvarez đột phá rồi tung ra cú sút nguy hiểm nhưng thủ thành Pickford đã xuất sắc cứu thua cho đội tuyển Anh.
46': Hiệp 2 bắt đầu! Anh sẽ là đội giao bóng trong hiệp đấu này.
45'+3: Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, thay vào đó là những pha va chạm liên tiếp đến từ 2 bên.
45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
41': Argentina đang chủ động cầm chắc bóng, giảm nhịp để chờ thời điểm tạo ra nguy hiểm cho Anh.
37': Va chạm và tranh cãi lại diễn ra sau tình huống Lionel Messi bị Anderson phạm lỗi.
33': Từ tình huống đá phạt, Stones có cơ hội đánh đầu nhưng lại đưa bóng đi không trúng đích.
32': Anh được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Bellingham bị cầu thủ Argentina phạm lỗi.
28': Thủ thành Pickford mắc sai lầm nhưng cầu thủ của Argentina đã không thể tận dụng thành công cơ hội.
20': Tuyển Anh tạo ra pha bóng nguy hiểm nhưng đường căng ngang của James không vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Argentina.
16': Trận đấu vẫn đang diễn ra căng thẳng với những pha tranh chấp quyết liệt đến từ cầu thủ hai đội.
10': Trận đấu đang liên tiếp bị gián đoạn bởi những tiếng còi thổi phạt của trọng tài, khi hai đội không ngại va chạm trong những phút đã qua.
3': Trận đấu đang diễn ra căng thẳng với nhưng tranh cãi đến từ hai bên sau tình huống Gordon bị phạm lỗi.
1': Trận đấu bắt đầu! Argentina là đội bóng giao bóng trước.
Anh: Pickford; James, Stones, Guehi, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.
Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, Fernandez; Simeone, Messi, Alvarez.