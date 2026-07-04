Trực tiếp Argentina-Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026

Vào lúc 5g sáng 4/7 (theo giờ Việt Nam), đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu tân binh Cape Verde trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ).

Đội bóng nào thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu Ai Cập ở vòng 1/8.

Tại vòng 1/16, Ai Cập đã vượt qua Australia 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu căng thẳng.

Đội hình ra sân Argentina: E. Martínez - Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul - Lautaro Martinez, Lionel Messi. Cape Verde: Vozinha - Cabral, Berges, Lopes, Moreina - Pina - Jovane Cabral, Deroy Duarte. Laros Duarte, Mendes - Nuno Da Costa.