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Trực tiếp Argentina-Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026

Vào lúc 5g sáng 4/7 (theo giờ Việt Nam), đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu tân binh Cape Verde trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ).

Huy Khánh
Messi và đồng đội sẽ vượt qua Cape Verde để tiếp hành trình? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Messi và đồng đội sẽ vượt qua Cape Verde để tiếp hành trình? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vào lúc 5g sáng 4/7 (theo giờ Việt Nam), đương kim vô địch Argentina sẽ đối đầu tân binh Cape Verde trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ).

Đội bóng nào thắng ở cặp đấu này sẽ đối đầu Ai Cập ở vòng 1/8.

Tại vòng 1/16, Ai Cập đã vượt qua Australia 4-2 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu căng thẳng.

Đội hình ra sân

Argentina: E. Martínez - Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul - Lautaro Martinez, Lionel Messi.

Cape Verde: Vozinha - Cabral, Berges, Lopes, Moreina - Pina - Jovane Cabral, Deroy Duarte. Laros Duarte, Mendes - Nuno Da Costa.

(Vietnam+)
#Argentina-Cape Verde #World Cup 2026 #Lionel Messi Argentina
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