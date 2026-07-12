Trực tiếp Na Uy-Anh 1-1: Phân định thắng ở thua ở hiệp phụ

Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, trận đấu Na Uy-Anh tại tứ kết World Cup 2026 đang có tỷ số hòa 1-1, buộc phải bước vào hiệp phụ để xác định xem đội nào vào bán kết World Cup 2026.

Trước đó, Andreas Schjelderup là người đã tạo nên bất ngờ với cú sút từ cánh trái đưa bóng đập cột dọc làm tung lưới thủ thành Pickford, đưa Na Uy dẫn trước Anh 1-0 ở phút 36.

Đến phút 45+2, Jude Bellingham đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Nyland, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh.

Na Uy-Anh 1-1 91': Hiệp phụ bắt đầu! Na Uy-Anh 1-1 90'+9: Thời gian thi đấu chính thức khép lại. Hai đội Na Uy và Anh sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua. Na Uy-Anh 1-1 90'+3: Đội tuyển Anh đang gia tăng sức ép trong những phút cuối với hy vọng có bàn thắng để khép lại trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức. Na Uy-Anh 1-1 90': Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. Na Uy-Anh 1-1 79': Saka thực hiện đường chuyền nguy hiểm đưa bóng đi cắt mặt khung thành Na Uy nhưng không có cầu thủ Anh nào băng vào dứt điểm. Na Uy-Anh 1-1 75': Sau quãng thời gian tiếp nước, đội tuyển Na Uy lại chơi dâng cao gây sức ép với hy vọng có bàn thắng giống như hiệp 1. Na Uy-Anh 1-1 71': Reece James được tung vào sân thay cho Gordan. Đây cũng là sự thay đổi người thứ 3 của tuyển Anh. Na Uy-Anh 1-1 68': Na Uy có 2 sự thay đổi người. Sorloth và Schjelderup rời sân nhường chỗ cho Bobb và Nusa. Na Uy-Anh 1-1 60': Na Uy có sự thay người ngoài ý muốn. Ryerson rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Aursnes. Na Uy-Anh 1-1 55': Na Uy lần thứ 2 đưa bóng vào lưới tuyển Anh sau cú sút cận thành của Heggem. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng khi xác nhận Haaland đã phạm lỗi với Anderson trước đó. Na Uy-Anh 1-1 53': Haaland đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Pickford đã ngăn chặn kịp thời. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 1-1 52': Cũng giống hiệp 1, tuyển Anh đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn khi bước vào hiệp 2. Na Uy-Anh 1-1 48': Eze là người thực hiện cú sút phạt nhưng lại đưa bóng đi trúng người Gordon đi hết đường biên ngang. Na Uy-Anh 1-1 47': Tuyển Anh được hưởng quả đá phạt nguy hiểm gần khu vực 16m50 sau tình huống Kane bị phạm lỗi. Na Uy-Anh 1-1 46': Ngay đầu hiệp 2, Anh có liên tiếp 2 sư thay đổi. Saka và Eze được tung vào sân thay cho Madueke và Rice. Na Uy-Anh 1-1 45'+5: Harry Kane dứt điểm đưa bóng vào khung thành của Na Uy nhưng bàn thắng không được công nhận do anh đã rơi vào thế việt vị. Na Uy-Anh 1-1 45'+2: Jude Bellingham tự tin vượt qua hàng thủ của Na Uy sau khi nhận bóng từ Gordon rồi tung ra cú sút chéo góc đánh bại thủ thành Nyland, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 1-0 45': Hiệp 1 có 4 phút giờ. Na Uy-Anh 1-0 43': Na Uy có tình huống phản công nguy hiểm nhưng Alexander Sørloth lại không tận dụng thành công khi cú sút của anh không vượt qua hàng thủ của Anh. Na Uy-Anh 1-0 40': Na Uy đang chủ động đẩy cao đội hình dể chơi tấn công, tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự của Anh sau quãng thời gian tiếp nước. Na Uy-Anh 1-0 36': Na Uy bất ngờ có bàn thắng vào lưới của Anh sau tình huống sút bóng khó tin của Andreas Schjelderup. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 0-0 35': Na Uy có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Haaland bật cao đánh đầu nhưng không thành công. Na Uy-Anh 0-0 33': John Stones mắc sai lầm khi có tình huống chuyền bóng ở trong vòng cấm nhưng may mắn cho tuyển Anh là Haaland không thể kiểm soát được bóng. Na Uy-Anh 0-0 29': Kane thực hiện cú sút phạt nguy hiểm nhưng đưa bóng đi cao hơn so với khung thành của Na Uy. Na Uy-Anh 0-0 24': Hai đội bước vào thời gian tiếp nước. Liệu sau quãng thời gian này, trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn hơn? Na Uy-Anh 0-0 16': Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ không quá cao. Na Uy vẫn đang chơi thấp để ngăn chặn các tình huống tấn công của Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 0-0 10': Anh đang là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chưa tạo ra được cơ hội ghi bàn nào thực sự nguy hiểm. (Ảnh: AFP/TTXVN) Na Uy-Anh 0-0 6': Trận đấu đang diễn ra với thế trận cân bằng khi hai đội không đẩy cao tốc độ trong những phút đã qua. Na Uy-Anh 0-0 1': Trận đấu bắt đầu. Đội hình ra sân Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Berge, Odegaard, Berg; Sorloth, Haaland, Schjelderup. Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Lịch sử đối đầu Na Uy-Anh Na Uy và Anh đã gặp nhau tổng cộng 12 lần trước đây. Tam sư thắng 7 trận, hòa 3 và chỉ để thua 2 lần. 3/9/2014: Anh 1-0 Na Uy (Giao hữu)

26/5/2012: Na Uy 0-1 Anh (Giao hữu)

11/10/1995: Na Uy 0-0 Anh (Giao hữu)

22/5/1994: Anh 0-0 Na Uy (Giao hữu)

2/6/1993: Na Uy 2-0 Anh (Vòng loại World Cup)

4/10/1992: Anh 1-1 Na Uy (Vòng loại World Cup)

09/9/1981: Na Uy 2-1 Anh (Vòng loại World Cup)

10/9/1980: Anh 4-0 Na Uy (Vòng loại World Cup)

29/6/1966: Na Uy 1-6 Anh (Giao hữu)

18/5/1949: Na Uy 1-4 Anh (Giao hữu)

09/11/1938: Anh 4-0 Na Uy (Giao hữu)

14/5/1937: Na Uy 0-6 Anh (Giao hữu)