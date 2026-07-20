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Trực tiếp Tây Ban Nha-Argentina 0-0: Enzo thẻ đỏ, quyết đấu ở hiệp phụ

Đội tuyển Tây Ban Nha đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành của Argentina nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng ở trận chung kết World Cup 2026.

Huy Khánh
(Ảnh: AFP/TTXVN)
(Ảnh: AFP/TTXVN)

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 90 phút.

Bước vào hiệp phụ, Argentina đang phải chịu tổn thất lớn khi chỉ còn 10 người trên sân do Enzo nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu.

Đáng chú, sau quãng thời gian hơn 100 phút đã qua, nhà đương kim vô địch Argentina vẫn chưa thể tung ra cú sút nào về phía Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

106': Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

103': Merino băng vào dứt điểm bằng đầu nguy hiểm nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

96': Williams cuối cùng cũng đã khiến lưới của Argentina phải rung lên sau pha băng vào dứt điểm. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng Merino đã phạm lội trước đó.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

93': Williams thoát xuống dứt diểm bằng đầu nhưng thủ thành Emiliano vẫn xuất sắc cứu thua cho Argentina.

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(Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

91': Hiệp phụ bắt đầu.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

90'+9: Hiệp 2 kết thúc với tỷ số hòa 0-0, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

90'+8: Yamal thực hiện cú sút thẳng nguy hiểm nhưng thủ thành Emiliano đã xuất sắc cứu thua.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

90'+6: Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sát khu vực 16m50 sau tình huống Paredes phạm lỗi.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

90'+3: Argentina chỉ còn 10 người trên sân. Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Cubarsi và bị truất quyền thi đấu.

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Tây Ban Nha-Argentina 0-0

90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

89': Rodri tung ra cú sút xa nhưng không đưa bóng đi trúng đích.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

83': Tây Ban Nha vẫn đang là đội nắm thế trận và tạo ra sóng gió trước khung thành Argentina nhưng điều họ cần là bàn thắng thì vẫn chưa đến.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

77': Cubarsi tung ra cú sút xa rất căng, bóng đi hơi liệng khiến thủ môn Martinez cản phá khá vất vả.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

75': Merino và Williams vào sân để thay cho Olmo và Baena.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

75': Đội tuyển Argentina vẫn chưa thể tung ra cú sút nào về phía khung thành của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

71': Argentina có hai sự thay đổi người cuối cùng trong thời gian chính thức. Romero và de Paul rời sân nhường chỗ cho Medina và Simeone.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

67': Ferran Torres đánh đầu nguy hiểm sau nỗ lực chuyền bóng của Yamal nhưng chưa thể có bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

65': Đội tuyển Tây Ban Nha đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung tành của Argentina nhưng tiếc rằng chưa thể có bàn thắng.

ttxvn-tay-ban-nha-vs-argentina-chung-ket-world-cup-2026-10.jpg
(Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

63': Argentina vẫn chưa thể tung ra cú sút nào về phía khung thành của Tây Ban Nha sau hơn 60 phút thi đấu.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

62': Tây Ban Nha có 2 sự thay đổi người. Oyarzabal và Ruiz rời sân nhường chỗ cho Rorres và Pedri.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

61': Từ chấm đá phạt, Yamal thực hiện cú sút thẳng nhưng không thể vượt qua hàng rào.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

60': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Paredes phạm lỗi.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

58': Argentina có sự thay đổi người thứ 3. Montiel rời sân nhường chỗ cho Molina.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

55': Tây Ban Nha có tình huống phản công rất nhanh nhưng tiếc rằng Oyarzabal không quyết đoán để tung ra cú sút về phía Argentina.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

52': Paredes nhận thẻ vàng sau pha va chạm với cầu thủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

46': Tây Ban Nha chủ động tấn công ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Alex Baena dứt điểm căng nhưng vẫn chưa thể gây khó cho Emiliano.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

Ngay đầu hiệp 2, Argentina có sự thay đổi người thứ 2. Paredes được tung vào sân thay cho Nico Gonzalez.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

45'+4: Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

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Messi và Yamal có dịp đối đầu ở trận cầu quan trọng nhất thế giới. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

44': Argentina phải thay người ngoài ý muốn. Lisandro Martinez dính chấn thương và phải nhường chỗ cho Otamendi.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

43': Cucurella tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi cắt mặt khung thành của Argentina.

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(Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

41': Lisandro Martinez nhận thẻ vàng đầu tiên sau pha phạm lỗi với cầu thủ Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

39': Oyarzabal có cơ hội tung ra cú sút sau pha phối hợp ăn ý của đồng đội nhưng chưa thể đánh bại thủ thành Emiliano.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

38': Tây Ban Nha đang gia tăng sức ép trong quãng thời gian vừa qua với hy vọng có bàn thắng mở tỷ số.

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(Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

30': Đội tuyển Tây Ban Nha vẫn đang là những người kiểm soát bóng nhiều hơn, khiến Argentina gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

20': 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua, nhưng cả hai đội vẫn chưa thể tạo nên sự khác biệt ở trận đấu thứ 104 tại World Cup 2026.

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Pedro Porro (Tây Ban Nha) và Nicolas Gonzalez (Argentina) tranh chấp bóng bổng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

14': Mac Allister có pha vào bóng quyết liệt với Olmo và Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt lên.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

10': Tây Ban Nha đang kiểm soát tốt thế trận để ngăn Argentina tổ chức những tình huống tấn công nguy hiểm.

Tây Ban Nha-Argentina 0-0

5': Yamal tung ra cú sút trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại được thủ thành Emiliano Martinez.

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Emiliano ngăn Yamal ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

5': Cả hai đội đều nhập cuộc khá thận trọng trong những phút đầu tiên của trận chung kết.

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Thủ thành Simon băng ra phá bóng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tây Ban Nha-Argentina 0-0

1': Trận chung kết World Cup 2026 bắt đầu! Argentina là đội giao bóng trước.

Đội hình ra sân

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Simon - Cucurella, Laporte, Cubarsi, Porro - Ruiz, Rodri - Baene, Olmo, Yamal - Oyarzabal.

Argentina (4-4-2): Emiliano Martinez - Tagliafico, Lisandro Martinez, Romero, Montiel - Nico Gonzalez, Enzo Fernandez, Mac Allister, de Paul - Messi, Alvarez.

Tây Ban Nha-Argentina: Trận đấu lịch sử

World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử mà nhà đương kim vô địch EURO đối đầu nhà đương kim vô địch Copa America trong 1 trận chung kết.

Việc hai nhà vô địch của hai nền bóng đá lớn nhất thế giới sẽ cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất cấp đội tuyển, tạo nên màn so tài lịch sử.

Cổ động viên Argentina biến New York thành sàn diễn Tango

Trước thềm chung kết World Cup 2026, hàng chục nghìn cổ động viên Argentina đã biến thành phố New York thành “Sàn diễn Tango” của riêng mình.

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(Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Thành tích của 2 đội tại World Cup

Tây Ban Nha 2 lần vào chung kết: 2010, 2026; 1 lần đăng quang tại World Cup 2026.

Argentina 7 lần vào chung kết: 1930, 1978, 1986, 1990, 2014, 2022, 2010.

Đội bóng xứ Tango từng 3 lần đăng quang: 1978, 1986 và 2022.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha-Argentina

Trước trận chung kết World Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 14 lần, với thành tích hoàn toàn cân bằng: mỗi đội thắng 6 trận và có 2 trận hòa.

Dù đã gặp nhau đến 14 lần song World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng.

5 cuộc đối đầu gần nhất
27/3/2018
Tây Ban Nha-Argentina
6-1
7/9/2010
Argentina-Tây Ban Nha
4-1
14/11/2009
Tây Ban Nha-Argentina
2-1
11/10/2006
Tây Ban Nha-Argentina
2-1
17/11/1999
Tây Ban Nha-Argentina
0-2

(Vietnam+)
#Tây Ban Nha-Argentina #World Cup 2026 #Chung kết World Cup 2026 Argentina Tây Ban Nha
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