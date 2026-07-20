Trực tiếp Tây Ban Nha vs Argentina 0-0: Yamal bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha-Argentina

Trước trận chung kết World Cup 2026, hai đội đã gặp nhau 14 lần, với thành tích hoàn toàn cân bằng: mỗi đội thắng 6 trận và có 2 trận hòa.

Dù đã gặp nhau đến 14 lần song World Cup 2026 mới là lần thứ 2 trong lịch sử hai đội bóng này mới lại đối đầu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Lần đầu đã diễn ra tại World Cup 1966, khi đó Argentina giành chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha tại vòng bảng.