Trực tiếp World Cup 2026 Mexico-Anh 0-0: Trận đấu bắt đầu

Sân vận động Azteca ở Mexico City

Trận Mexico-Anh sẽ diễn ra tại sân Azteca - sân vận động nằm trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển.

Tại “chảo lửa” Azteca, Mexico mới chỉ để thua hai trận chính thức trong tổng số 89 lần ra sân tại đây. "El Tri" đang có chuỗi 22 trận quốc tế chính thức liên tiếp trên sân Azteca mà không biết đến mùi thất bại.

Tam sư từng trải cảm giác tại Azteca khi thi đấu tại đây 6 lần và mới chỉ giành được 2 chiến thắng. Lần gần nhất họ đá tại Azteca gắn ký ức đáng quên với thất bại 1-2 trước Argentina ở World Cup 1986 trong trận đấu nổi tiếng với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của cố danh thủ Diego Maradona.