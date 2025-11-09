Bỉ nghi ngờ Nga liên quan đến các vụ xâm nhập của UAV

RIA Novosti đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ - ông Theo Francken ngày 8/11 cho rằng Nga là nghi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay của thiết bị bay không người lái (UAV) trên các căn cứ quân sự và sân bay của Brussels, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông Francken viết trên mạng X: “Không ít người trên mạng xã hội tỏ ra khó chịu khi mọi ánh mắt đều hướng về Nga. Tuy nhiên, rõ ràng Nga là một nghi phạm hợp lý… Nga chắc chắn có năng lực để tổ chức những hoạt động như vậy."

Trước đó, hôm 5/11, Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho kênh truyền hình VRT biết Moskva sẵn sàng tiến hành tham vấn chuyên môn với Brussels về các suy đoán liên quan tới UAV “mà không thổi phồng căng thẳng hay tiến hành ngoại giao bằng loa phóng thanh.”

Đại sứ quán khẳng định Nga “không liên quan tới các chuyến bay của UAV trên các căn cứ quân sự của Bỉ."

Kể từ ngày 10/10, giới chức Bỉ thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của các UAV không xác định trên các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sân bay quốc tế Brussels đã phải tạm ngừng các chuyến bay trong 2 ngày 4 và 5/11 do sự xuất hiện của UAV. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ, và cũng chưa có thiết bị nào bị bắn hạ./.

Bỉ điều tra UAV xâm nhập căn cứ quân sự, NATO nâng cảnh báo Theo Bộ trưởng Francken, UAV này “hành động có chủ đích” nhằm vào căn cứ, và dù lực lượng chức năng điều động trực thăng, xe cảnh sát và hệ thống gây nhiễu tín hiệu, thiết bị vẫn không bị vô hiệu hóa.