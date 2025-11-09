Thế giới

Châu Âu

Bỉ nghi ngờ Nga liên quan đến các vụ xâm nhập của UAV

Bộ Quốc phòng Bỉ cho rằng Nga là nghi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay của UAV trên các căn cứ quân sự và sân bay của Brussels, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

RIA Novosti đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ - ông Theo Francken ngày 8/11 cho rằng Nga là nghi phạm trong việc tổ chức các chuyến bay của thiết bị bay không người lái (UAV) trên các căn cứ quân sự và sân bay của Brussels, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Ông Francken viết trên mạng X: “Không ít người trên mạng xã hội tỏ ra khó chịu khi mọi ánh mắt đều hướng về Nga. Tuy nhiên, rõ ràng Nga là một nghi phạm hợp lý… Nga chắc chắn có năng lực để tổ chức những hoạt động như vậy."

Trước đó, hôm 5/11, Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho kênh truyền hình VRT biết Moskva sẵn sàng tiến hành tham vấn chuyên môn với Brussels về các suy đoán liên quan tới UAV “mà không thổi phồng căng thẳng hay tiến hành ngoại giao bằng loa phóng thanh.”

Đại sứ quán khẳng định Nga “không liên quan tới các chuyến bay của UAV trên các căn cứ quân sự của Bỉ."

Kể từ ngày 10/10, giới chức Bỉ thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của các UAV không xác định trên các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Sân bay quốc tế Brussels đã phải tạm ngừng các chuyến bay trong 2 ngày 4 và 5/11 do sự xuất hiện của UAV. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ, và cũng chưa có thiết bị nào bị bắn hạ./.

(Vietnam+)
#UAV #căn cứ quân sự #sân bay Bỉ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

UAV xuất hiện trên bầu trời căn cứ quân sự Elsenborn.

Bỉ điều tra vụ UAV xuất hiện gần căn cứ quân sự

Bộ Quốc phòng Bỉ cho biết số lượng UAV chưa được xác định đã bay qua căn cứ Elsenborn rồi hướng về lãnh thổ Đức, đồng thời khẳng định đây là “sự cố đầu tiên thuộc loại này” mà nước này phải đối mặt.

Tin cùng chuyên mục