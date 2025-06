Căng thẳng Israel-Iran: Thêm nhiều quốc gia sơ tán công dân khỏi vùng xung đột

Trước tình hình xung đột giữa Israel và Iran leo thang nghiêm trọng, nhiều quốc gia trên thế giới đang khẩn trương triển khai các chiến dịch sơ tán hàng nghìn công dân khỏi khu vực, thông qua đường bộ, đường không và đường biển. Các nỗ lực sơ tán diễn ra trong bối cảnh không phận Israel bị đóng cửa và hai bên tiếp tục đối đầu dữ dội, khiến hoạt động đi lại trở nên vô cùng khó khăn.



Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, nước này đã sơ tán hơn 1.600 công dân khỏi Iran và hàng trăm người khỏi Israel. Bắc Kinh cũng duy trì liên lạc với Iran, Israel và Oman để thúc đẩy giải pháp hòa bình, đồng thời kêu gọi các bên, đặc biệt là Israel, lập tức ngừng bắn và đặt lợi ích người dân khu vực lên hàng đầu.



Đại sứ quán Mỹ tại Israel đang lập kế hoạch cho các tình huống khẩn cấp, đồng thời nỗ lực tổ chức các chuyến bay và tàu sơ tán cho các công dân muốn rời khỏi quốc gia Trung Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng yêu cầu toàn bộ nhân viên của cơ quan này và thân nhân tiếp tục trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.



Nhật Bản đã điều máy bay quân sự hỗ trợ sơ tán khoảng 1.000 công dân tại Israel và 280 người ở Iran. Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị các phương án sử dụng xe buýt đưa công dân đến các nước láng giềng. Hàn Quốc cũng đã sơ tán 18 công dân và 2 người Iran mang quốc tịch Hàn khỏi Iran qua đường bộ, đồng thời đưa 23 công dân rời Israel sang Jordan. Một nhóm phản ứng nhanh từ thủ đô Seoul đã được triển khai tại Turkmenistan để hỗ trợ quá trình này.



Indonesia lên kế hoạch sơ tán khoảng 380 công dân khỏi Iran bằng đường bộ trong bối cảnh không thể thực hiện các chuyến bay. Trong khi đó, Philippines đã hồi hương 28 công nhân từ Israel và đưa ít nhất 21 quan chức chính phủ vượt biên sang Jordan. Về phần mình, Ấn Độ cho biết 110 sinh viên đã được sơ tán khỏi Iran sang Armenia và trở về New Delhi an toàn. Nước này có khoảng 10.000 công dân tại Iran và 30.000 người tại Israel.



Tại châu Âu, các quốc gia như Cộng hòa Séc, Slovakia, Đức, Ba Lan, Hy Lạp, Bulgaria và Italy đã tích cực tổ chức sơ tán công dân. Trong đó, Cộng hòa Séc và Slovakia đưa 181 người về nước bằng máy bay chính phủ sau khi sơ tán bằng đường bộ sang quốc gia láng giềng.



Đức cũng lên kế hoạch hồi hương công dân qua Jordan, trong khi Ba Lan cho biết những công dân đầu tiên của họ dự kiến sẽ sớm trở về nước trong nay mai. Hy Lạp cũng đã đưa 105 công dân và một số người nước ngoài về qua Ai Cập, trong khi một máy bay tư nhân chở 148 người hạ cánh an toàn tại thủ đô Sofia của Bulgaria hôm 17/6.



Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 18/6, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết chính phủ nước này cũng đang tổ chức các chuyến bay từ Jordan để công dân Italy ở Israel trở về nước.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Áo cho biết Đại sứ quán nước này tại Tel Aviv không bị thiệt hại sau vụ tấn công tên lửa của Iran nhằm vào khu phố Ramat Gan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo một quả tên lửa đã làm vỡ cửa sổ tại Đại sứ quán Hà Lan ở khu vực này, nhưng may mắn không có nhân viên nào bị thương.



Trong khi đó, Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov cho biết nước này đã đóng cửa Đại sứ quán tại Tehran và sơ tán toàn bộ nhân viên ngoại giao cùng gia đình tới Azerbaijan do lo ngại an ninh. Quyết định sơ tán được đưa ra sau khi Israel khuyến cáo người dân rời khỏi quận 3 của Tehran - nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Bulgaria, đồng thời nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp tục hoạt động tạm thời từ Baku.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, Australia và New Zealand cũng đang thúc đẩy hoạt động sơ tán nhằm đảm bảo an toàn cho công dân của mình. Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết khoảng 1.500 công dân Australia tại Iran và 1.200 công dân tại Israel đã đăng ký yêu cầu hỗ trợ rời khỏi khu vực chiến sự. Trước tình hình trên, Chính phủ Australia đã sơ tán một nhóm nhỏ công dân khỏi Israel trong ngày 18/6 qua đường biên giới trên bộ và tìm kiếm cơ hội sơ tán thêm công dân trong những ngày tới.



Về phía New Zealand, Ngoại trưởng nước này Winston Peters cho biết đang làm tất cả trong khả năng để hỗ trợ công dân song thừa nhận nỗ lực này đang đối mặt với “những trở ngại thực tế rất nghiêm trọng.” New Zealand hiện đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Iran và sơ tán 2 nhân viên ngoại giao cùng gia đình bằng đường bộ sang Azerbaijan. Các đối tác lãnh sự của New Zealand cũng đang cân nhắc tổ chức chuyến bay sơ tán khi không phận được mở lại và Wellington đang phối hợp chặt chẽ với Canberra về vấn đề này.



Trong khi nhiều nước gấp rút sơ tán công dân khỏi vùng chiến sự, các quốc gia láng giềng của Iran cũng đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đối phó với nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Pakistan thông báo đóng cửa biên giới với Iran, chỉ cho phép công dân Pakistan hồi hương. Khoảng 1.000 người, trong đó có 200 sinh viên, đã rời khỏi Iran. Gia đình các nhà ngoại giao và một số nhân viên không thiết yếu cũng đã được sơ tán.



Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler tuyên bố, nước này đã tăng cường an ninh biên giới phía Đông giáp Iran, đồng thời bày tỏ quan ngại các cuộc không kích của Israel. Ankara cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng và kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm can thiệp./.

Căng thẳng Israel-Iran: 18 công dân Việt Nam đã được sơ tán khỏi Iran Theo Đại sứ Nguyễn Lương Ngọc, giữa lúc tình hình an ninh ngày càng phức tạp, 18 công dân Việt Nam đã được sơ tán sang nước thứ ba an toàn.