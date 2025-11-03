Điện Kremlin: Chưa cần tổ chức sớm cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ

Ngày 2/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có nhu cầu cấp thiết phải nhanh chóng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Peskov nói rằng việc gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp là điều khả thi, song “không cần thiết vào thời điểm này.”

Ông nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chi tiết cho vấn đề liên quan đến giải pháp cho vấn đề Ukraine.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Putin vào ngày 16/10, Tổng thống Trump cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ sớm gặp nhau tại Budapest, Hungary.

Tuy nhiên, đến ngày 22/10, ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp với lý do ông cảm thấy việc gặp gỡ này chưa phù hợp và sẽ không mang lại kết quả mà hai bên mong muốn.

Về phía Nga, Tổng thống Putin cho rằng cuộc gặp tại Budapest nhiều khả năng chỉ bị hoãn chứ chưa bị hủy, đồng thời nhấn mạnh chính phía Mỹ là bên đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh này.

Ngày 26/10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định tương lai của các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên sẽ phụ thuộc vào lập trường và động thái từ phía Mỹ./.

