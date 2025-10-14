Hamas thanh trừng đẫm máu phe đối lập tại Gaza

Theo Tel Aviv, Phong trào Hồi giáo Hamas đang triển khai chiến dịch trấn áp quyết liệt nhằm tái thiết lập quyền kiểm soát tại Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Theo báo Times of Israel, lực lượng này đã sát hại ít nhất 33 người trong các cuộc đụng độ với các nhóm thách thức quyền lực của họ.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu vào ngày 10/10, các tay súng Hamas đã dần xuất hiện trở lại trên đường phố Gaza, dù vẫn hành động thận trọng do nguy cơ xung đột có thể bùng phát bất cứ lúc nào.

Đáng chú ý, vào ngày 13/10, Hamas đã triển khai Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam-cánh vũ trang chính của tổ chức này-trong quá trình bàn giao những con tin Israel cuối cùng bị bắt giữ hai năm trước.

Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy hàng chục tay súng Hamas tập trung tại một bệnh viện ở miền Nam Gaza, trong đó có thành viên thuộc đơn vị tinh nhuệ "Shadow Unit"- lực lượng chuyên phụ trách giam giữ con tin.

Theo một quan chức an ninh tại Gaza, Hamas đã tiêu diệt 32 thành viên của một "băng nhóm liên kết với một gia đình ở Thành phố Gaza" và mất 6 tay súng của mình trong các cuộc đụng độ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là quay tại Gaza ngày 13/10 ghi lại cảnh nhóm tay súng bịt mặt, một số đeo băng đầu xanh lá đặc trưng của Hamas, bắn chết ít nhất 7 người sau khi buộc họ quỳ giữa đường, trong tiếng hô "Allahu Akbar" của đám đông gọi những người này là "kẻ phản bội."

Động thái này được xem như một thách thức đối với nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thiết lập một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Gaza, trong bối cảnh Washington, Israel và nhiều quốc gia khác đang yêu cầu Hamas phải giải giáp.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết Hamas dường như đã nhận được sự đồng thuận tạm thời từ Mỹ để duy trì trật tự tại vùng lãnh thổ đang chịu nhiều tổn thất này./.

