Iran kỳ vọng Nga đóng vai trò tích cực trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ

Iran kỳ vọng Nga đóng vai trò tích cực trong thời điểm quan hệ giữa nước này và Mỹ đang căng thẳng sau hành động quân sự mới đây của Washington.

Đây là tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/6 trong bối cảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đang có mặt tại thủ đô Moskva của Nga để tham vấn với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

Trong phát biểu mới nhất, người phát ngôn Baghaei nói rõ: "Do có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Nga, Iran có kỳ vọng cụ thể đối với Nga, cả ở cấp độ đa phương, đặc biệt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và ở cấp độ khu vực. Do đó, chuyến thăm (của Ngoại trưởng Araqchi) và các cuộc tiếp xúc của ông với giới chức Nga được xem là rất quan trọng.”

Hiện tại, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran đang có mặt tại thủ đô Moskva của Nga để có các cuộc tiếp xúc với giới chức nước chủ nhà. Trong phát biểu trước thềm các cuộc gặp, ông Araqchi cũng nói rằng trong tình hình mới nguy hiểm hiện nay khi trật tự thế giới đang bị đe dọa, các cuộc tham vấn của Iran với Nga có ý nghĩa to lớn.

Ông cũng nêu rõ hai nước có cùng quan điểm và quan ngại nên cần tiến hành tham vấn chặt chẽ để chống lại các thách thức và mối đe dọa chung.

Cũng theo lời Ngoại trưởng Araqchi, việc Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran là "cú đánh" vào hệ thống an ninh quốc tế cũng như đang đặt ra câu hỏi về hiệu lực của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Bởi theo hiệp ước này, cơ sở hạt nhân của các nước thành viên được nằm dưới sự bảo vệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Ông Araqchi cũng nêu rõ các hành động quân sự của Mỹ và Israel đang gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ cho Iran và khu vực mà còn cho cả cộng đồng và luật pháp quốc tế. Iran coi các cuộc tấn công này là hành động gây hấn và Iran có quyền hành động trong khuôn khổ tự vệ hợp pháp./.

Lãnh đạo tối cao Iran có phản ứng đầu tiên sau đợt không kích của Mỹ Trên mạng xã hội X, ông Khamenei tuyên bố chiến dịch không kích do Israel phát động từ ngày 13/6 là “một sai lầm nghiêm trọng,” đồng thời cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ đối với Israel.