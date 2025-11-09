Khoảng 2/3 dân số Ukraine sống trong tình trạng không có điện

Theo công ty nhà nước Centrenergo của Ukraine, tất cả các nhà máy nhiệt điện (TPP) do nhà nước sở hữu ở Ukraine đã đóng cửa hoàn toàn, không còn phát điện.

Thông báo của công ty này đưa ra lý do vì các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo dự tính, ngày 9/11 sẽ có 1/3 đến 2/3 người dân Ukraine bị mất điện. Tình trạng cắt điện luân phiên sẽ diễn ra liên tục trong ngày.

Công ty Centrenergo cho biết lưới điện của Ukraine đang gặp khó khăn do các cuộc pháo kích của Nga gây ra.

Lực lượng quân đội Nga ngày 8/11 đã phát động một cuộc tấn công lớn vào các cơ sở công nghiệp-quân sự của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công khủng bố của chính quyền Kiev vào các mục tiêu dân sự.

Có thông tin cho biết Nhà máy Nhiệt điện Burshtyn ở vùng Ivano-Frankivsk (Ukraine) đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Trước đó, có thông tin 63 cơ sở năng lượng ở Ukraine đã bị hư hại. Tổng cộng, Nga đã phóng hơn 450 máy bay không người lái tấn công và 45 tên lửa các loại vào Ukraine.

Báo Vzglyad của Nga viết rằng sự tồn vong của Ukraine trong mùa Đông này đang bị đe dọa./.

Nga gia tăng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine Giới chức Ukraine cho biết trong những tháng gần đây, Moskva đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên.