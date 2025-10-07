Thế giới

Châu Âu

Moskva cảnh báo đáp trả nếu EU hạn chế đi lại với các nhà ngoại giao Nga

Thư ký báo chí Tổng thống Nga khẳng định Moskva sẽ đáp trả trước quy định EU yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải thông báo chi tiết kế hoạch đi lại, coi đây là động thái đối đầu công khai.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, đồng thời cũng là người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, đồng thời cũng là người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố nếu Liên minh châu Âu (EU) áp đặt hạn chế đi lại đối với các nhà ngoại giao Nga, Moskva sẽ đáp trả.

Trả lời các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này, ông Peskov nhấn mạnh: "Tất nhiên, sẽ có phản ứng," đồng thời gọi bước đi này là “dựng lên bức tường ngăn cách mới từ phía châu Âu.”

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin, chính phủ các nước thành viên EU đã nhất trí về quy định liên quan đến việc đi lại của các nhà ngoại giao Nga trong khối.

Theo đó, các nhà ngoại giao Nga làm việc tại thủ đô các nước EU phải thông báo cho quốc gia sở tại về kế hoạch đi lại chi tiết của họ ít nhất 24 giờ trước khi quá cảnh hoặc nhập cảnh.

Biện pháp mới này là một phần của gói trừng phạt Nga đang được xây dựng, do Cộng hòa Séc khởi xướng.

Gói trừng phạt này cần nhận được sự ủng hộ của tất cả các nước EU để được thông qua, và Hungary cũng hủy bỏ quyền phủ quyết cuối cùng.

Bộ Ngoại giao Nga coi những hạn chế như vậy là động thái đối đầu công khai và sẵn sàng thực hiện các biện pháp tương ứng./.

(Vietnam+)
#Nga-EU #hạn chế ngoại giao #trừng phạt Nga #đối đầu Nga-EU Hungary Nga Séc
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Sebastien Lecornu tại thủ đô Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nga đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 5/10, bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.

Tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan-Krzesiny. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ba Lan triển khai máy bay sau khi Nga không kích Ukraine

Ba Lan cùng các đồng minh NATO đã triển khai máy bay để bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine bao gồm các khu vực gần biên giới với Ba Lan.