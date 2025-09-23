Nga kiểm soát thị trấn chiến lược Kupyansk

Ngày 23/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị và lực lượng của nhóm quân “phía Tây” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "giải phóng" thị trấn Kupyansk ở tỉnh Kharkov của Ukraine, giành quyền kiểm soát 5.600/8.600 tòa nhà của thành phố này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phong tỏa một nhóm gồm 750 quân nhân (trong đó 250 người đã thiệt mạng) của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía Bắc và phía Tây Kupyansk, bao vây thị trấn này.

Hiện cuộc phong tỏa vẫn tiếp tục diễn ra từ phía Nam.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tuyến đường tiếp tế cho toàn bộ lực lượng vũ trang Ukraine trên bờ Đông sông Oskol đều đi qua Kupyansk.

Do đó, Ukraine đã biến Kupyansk thành một khu vực phòng thủ vững chắc và thiết lập hệ thống kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp cận thị trấn này.

Thị trấn này này cũng có vị trí phòng thủ thuận lợi khi nằm trên cả hai bờ sông Oskol, trong đó bờ phải nằm trên một ngọn đồi - mang lại lợi thế phòng thủ tự nhiên, bờ trái là dòng sông và vùng đồng bằng - tạo ra một rào cản đối với sự tiến công của quân đội.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, việc kiểm soát Kupyansk sẽ cho phép quân đội Nga tiến về khu vực Slovyansk và Kramatorsk - vốn là những vị trí phòng thủ then chốt của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội nước này đã kiểm soát làng Pereyezdnoye ở Donetsk và gần như kiểm soát làng Kirovsk theo hướng Krasnolimansk.

Theo cố vấn của người đứng đầu khu vực Donetsk, ông Igor Kimakovsky, việc kiểm soát làng Kirovsk có thể dẫn đến sự sụp đổ hệ thống phòng thủ của nhóm quân Ukraine theo hướng Krasnolimansk./.

