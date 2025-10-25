Nga, Mỹ và Ukraine "đang tiến gần" một giải pháp ngoại giao khả thi

Nga, Mỹ và Ukraine “đã ở gần một giải pháp ngoại giao khả thi.” Đây là tuyên bố của Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế-đầu tư với nước ngoài Kirill Dmitriev khi ông tới Mỹ để hội đàm với đội ngũ của Tổng thống Donald Trump.

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga cho biết Moskva kỳ vọng sớm đạt được giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine và tin rằng các điều kiện để đạt được mục tiêu này đã sẵn sàng.

Ông Dmitriev nhấn mạnh cần hướng tới giải pháp toàn diện, trong đó có tính đến lợi ích của Nga, không chỉ dừng ở mục tiêu đạt lệnh ngừng bắn mà còn phải tìm ra “giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột.”

Ông cho biết Nga, Mỹ và Ukraine đang “tiến gần đến giải pháp ngoại giao khả thi” và bày tỏ hy vọng có thể đạt được trong “một khung thời gian hợp lý.”

Theo người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga, nền tảng cho các cuộc đàm phán vẫn tồn tại bất chấp “lượng lớn thông tin sai lệch xung quanh tiến trình này.”

Ông cũng nhận định lập trường của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thay đổi đáng kể khi ông chấp nhận đường giới tuyến thay vì kiên quyết yêu cầu Nga rút quân như trước.

Về phía Mỹ, ông Dmitriev đánh giá tín hiệu tích cực là “mong muốn thực sự hiểu được logic của Nga.”

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga khẳng định điều quan trọng đối với Moskva là “không có mối đe dọa nào từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên biên giới,” coi đây là nguyên tắc nền tảng cho một thỏa thuận thực chất.

Bình luận về việc Mỹ áp đặt trừng phạt đối với Rosneft, Lukoil và các công ty con, ông Dmitriev cho rằng “những biện pháp này chỉ khiến giá xăng tại Mỹ tăng cao hơn.”

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga cũng tuyên bố cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump không bị hủy bỏ mà chỉ được hoãn lại để “chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mặt ngoại giao.”

Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn thạo tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chuẩn bị thêm một số biện pháp trừng phạt có thể được sử dụng để nhắm vào các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga nếu Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục trì hoãn việc chấm dứt cuộc chiến của Moskva tại Ukraine./.

