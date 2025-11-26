Nga tiếp tục mất ghế trong Hội đồng điều hành của OPCW

Ukraine cùng Slovakia và Slovenia đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào Hội đồng điều hành của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) nhiệm kỳ 2026-2028, trong khi Nga phải chịu thất bại lần thứ ba liên tiếp trong nỗ lực trở lại cơ quan quan trọng này.

Kết quả do Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên OPCW, Đại sứ El Salvador Agustín Vásquez Gómez công bố cho thấy, Slovenia dẫn đầu với 122 phiếu bầu, tiếp theo là Slovakia với 107 phiếu, Ukraine 99 phiếu, Armenia 59 phiếu và Nga chỉ nhận được 51 phiếu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha tuyên bố đây là một chiến thắng ngoại giao quan trọng của Kiev tại OPCW.

Đây không phải lần đầu tiên Nga thất bại trong cuộc đua này. Năm 2023, lần đầu tiên trong lịch sử, Moskva không được bầu vào OPCW. Đại diện Thường trực của Nga tại OPCW Vladimir Tarabrin cho rằng quyết định này mang "động cơ chính trị."

OPCW là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện Công ước cấm vũ khí hóa học với 193 quốc gia thành viên, giám sát các nỗ lực toàn cầu nhằm loại bỏ vũ khí hóa học một cách triệt để và có thể kiểm chứng được.

Phiên họp lần thứ 30 của Hội nghị các quốc gia thành viên OPCW đang diễn ra tại La Haye từ ngày 24 đến 28/11./.

OPCW thúc đẩy hợp tác với Syria để loại bỏ hoàn toàn vũ khí hóa học Tổng Giám đốc OPCW, ông Fernando Arias, đã có cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, trong chuyến thăm đầu tiên tới Damascus kể từ khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ.