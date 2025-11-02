Nga trừng phạt đồng loạt Thủ tướng và các bộ trưởng Ukraine

Ngày 1/11, Chính phủ Nga đã ban hành loạt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức cấp bộ và doanh nhân hàng đầu của Ukraine.

Theo sắc lệnh được công bố trên trang thông tin pháp lý chính thức của Nga, danh sách các cá nhân chịu biện pháp kinh tế đặc biệt được mở rộng, bổ sung Thủ tướng Ukraine Yulia Sviridenko, Bộ trưởng Tài chính Serhiy Marchenko, Bộ trưởng Kinh tế, Môi trường và Nông nghiệp Oleksiy Sobolev, cùng Cố vấn Bộ Quốc phòng Oleksandr Kubrakov.

Các biện pháp bao gồm phong tỏa (đóng băng) quỹ phi tiền mặt, chứng khoán không có chứng chỉ và tài sản trong lãnh thổ Nga, cũng như cấm chuyển vốn ra nước ngoài.

Tổng cộng có 10 cá nhân mới bị đưa vào danh sách trừng phạt. Trong số này có cựu Bộ trưởng Tư pháp Denys Malyuska, đại diện Văn phòng Nội các Tatyana Kovtun và Oleksandr Ilkov, Toàn quyền Chính phủ Kateryna Levchenko, cựu Bộ trưởng Oleh Nemchinov, cựu Giám đốc nhà máy luyện kim lớn Zaporizhstal và cựu Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Rostislav Shurma.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng áp đặt biện pháp trừng phạt đối với đại diện các tổ chức châu Âu, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số nước châu Âu khác để đáp trả gói trừng phạt thứ 19 của EU nhằm vào Nga. Những cá nhân này bị cấm nhập cảnh vào Nga.

Trước đó, ngày 6/10, Chính phủ Nga đã đưa tập đoàn Renault SAS của Pháp vào danh sách các pháp nhân chịu hạn chế, do hoạt động liên quan lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.

Sắc lệnh này do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký ban hành./.

