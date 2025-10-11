Thế giới

Philippines khắc phục hậu quả của 2 trận động đất lớn với hơn 800 dư chấn

Đến ngày 11/10, Philippines xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng do động đất; đường sá, cầu cống, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng bị thiệt hại; chưa xác định số lượng người bị mất nhà cửa.

Minh Tâm
Quang cảnh đổ nát sau trận động đất ở Philippines. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai trận động đất có độ lớn 7,5 và 6,7 xảy ra cách nhau chỉ vài giờ ở ngoài khơi đảo Mindanao, miền Nam Philippines ngày 10/10 cùng hàng trăm dư chấn đã để lại cảnh tượng tan hoang.

Đến ngày 11/10, nhà chức trách sở tại xác nhận ít nhất 8 người thiệt mạng do động đất. Thiệt hại đối với đường sá, cầu cống, trường học và cơ sở hạ tầng công cộng ở mức “tối thiểu,” song vẫn chưa xác định được cụ thể số lượng người bị mất nhà cửa.

Văn phòng Địa chấn Philippines đã ghi nhận hơn 800 dư chấn kể từ khi trận động đất đầu tiên làm rung chuyển Mindanao, khu vực nằm rải rác bởi các đứt gãy lớn. Cơ quan này dự kiến các dư chấn sẽ kéo dài trong nhiều tuần.

Phát biểu trong chuyến thăm bệnh viện công bị hư hại nặng ở Manay, Bộ trưởng Công trình Công cộng Vince Dizon khẳng định chính phủ sẽ hỗ trợ tất cả những gì có thể cho tỉnh Davao Oriental và các đô thị bị ảnh hưởng.

Hiện tại, bệnh nhân phải nằm giường ngoài trời để chờ điều trị sau khi được đưa ra khỏi bệnh viện do các kỹ sư xác định cấu trúc của tòa nhà đã bị tổn hại sau động đất.

Lực lượng chức năng đang xem xét dựng lều bệnh viện dã chiến để giải quyết tình trạng này.

Tại Manay, một đô thị ở tỉnh Davao Oriental trên đảo Mindanao với 40.000 dân, người dân đã bắt đầu dọn dẹp các đống đổ nát với hy vọng sớm ổn định lại cuộc sống.

Thảm họa này xảy ra chỉ chưa đầy hai tuần sau trận động đất có độ lớn 6,9 tại đảo Cebu, miền Trung Philippines, khiến 75 người thiệt mạng và phá hủy khoảng 72.000 ngôi nhà.

Động đất thường xuyên xảy ra ở Philippines, quốc gia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung hoạt động địa chấn dữ dội kéo dài từ Nhật Bản qua Đông Nam Á và xuyên qua lưu vực Thái Bình Dương.

Trận động đất được coi là thiên tai gây thương vong nhiều nhất cho quốc gia này xảy ra năm 1976 ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam đảo Mindanao, có cường độ 8 và gây ra sóng thần khiến 8.000 người thiệt mạng hoặc mất tích.

