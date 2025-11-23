Thổ Nhĩ Kỳ xem xét triển khai lực lượng tới Gaza

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 23/11 tuyên bố Ankara vẫn đang đánh giá khả năng triển khai lực lượng an ninh tham gia lực lượng ổn định quốc tế dự kiến thành lập tại Gaza và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi các cuộc tham vấn hoàn tất.

Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO - đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và là một trong các quốc gia ký kết thỏa thuận này tại Ai Cập.

Ankara tuyên bố sẽ theo dõi việc thực thi thỏa thuận và bày tỏ mong muốn tham gia lực lượng ổn định được đề xuất triển khai tại vùng lãnh thổ này.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng thống Erdogan thông báo ông sẽ tiến hành điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 24/11 để thảo luận về nỗ lực hòa bình tại Ukraine, đồng thời đề nghị Moskva tái khởi động thỏa thuận hành lang ngũ cốc Biển Đen nhằm bảo đảm vận chuyển lương thực an toàn.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara sẽ làm hết sức để mở lại con đường đối thoại cho hòa bình và ông sẽ chia sẻ kết quả trao đổi với Tổng thống Putin tới các nhà lãnh đạo châu Âu, Mỹ và các đồng minh liên quan./.

