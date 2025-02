Tổng thống Pháp lên lịch cho cuộc họp khẩn tiếp theo về Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên lịch tổ chức một cuộc họp mới về Ukraine nhằm phối hợp phản ứng của châu Âu trong bối cảnh Mỹ đang có những thay đổi chính sách gây sốc trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukrraine.

Cuộc họp mới được lên lịch sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu vừa tiến hành cuộc họp khẩn hôm 17/2, cũng theo lời kêu gọi của Tổng thống Macron, để thống nhất phản ứng chung trước các bước đi gần đây của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điện Elysee cho biết cuộc họp thứ hai sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Trong khi đó, một số nguồn tin cho hay cuộc họp này sẽ có nhiều nước tham gia hơn cuộc họp lần đầu, bao gồm cả những nước trong và ngoài châu Âu.

Các nhà lãnh đạo Lục địa già đang phải ráo riết phối hợp hành động sau khi chính quyền của Tổng thống Trump tiến hành các bước đi riêng với Nga trong việc tăng cường quan hệ song phương và giải quyết xung đột tại Ukraine thông qua cuộc điện đàm giữa ông Trump và người đồng cấp Nga hôm 12/2 và cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước tại Saudi Arabia ngày 18/2.

Nhiều nhà lãnh đạo ở châu Âu lo ngại sẽ bị "gạt ra ngoài lề" trong tiến trình hòa đàm về xung đột tại Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ không chấp nhận bất cứ kết quả đàm phán nào nếu không có sự tham gia và/hoặc chấp nhận của châu Âu cũng như Ukraine.

Trong một động thái trấn an các đồng minh châu Âu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã điện đàm với một số đồng cấp châu Âu và Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ trấn an rằng cả EU và Ukraine sẽ được tham gia tiến trình đàm phán chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết ông Rubio đã khẳng định rằng Mỹ muốn có một thỏa thuận hòa bình bền vững ở Ukraine.

"Tôi đã nói chuyện với người đồng cấp Mỹ ngày 18/2. Ông ấy một lần nữa khẳng định rằng mục tiêu của Mỹ không phải là lệnh ngừng bắn mong manh hay lệnh tạm dừng chuyển tiếp, mà là một nền hòa bình lâu dài," ông Barrot phát biểu trên đài phát thanh RTL.

Trong khi đó, ngày 19/2, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, ông Keith Kellogg, đã đến thủ đô Kiev để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Kellogg nói: "Đây sẽ là cơ hội để có những cuộc đàm phán thực chất và tốt đẹp" và rằng nội dung đàm phán sẽ dựa trên các cuộc thảo luận vừa qua tại Hội nghị An ninh Munich./.

Đàm phán Mỹ-Nga cấp ngoại trưởng đạt kết quả tích cực Ngày 18/2, tại Điện Diriyah, ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, các quan chức Nga và Mỹ đã bắt đầu đàm phán về khôi phục quan hệ song phương và vấn đề Ukraine.