Ukraine và Hy Lạp chính thức ký thỏa thuận năng lượng cho mùa Đông

Ukraine và Hy Lạp ngày 16/11 đã ký một thỏa thuận tại thủ đô Athens về việc cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do Mỹ cung ứng cho Ukraine trong các tháng mùa Đông.

Hai bên đạt được thỏa thuận trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Hy Lạp, điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu bao gồm cả Pháp và Tây Ban Nha.

Theo thông báo chung sau cuộc gặp giữa Thủ tướng nước chủ nhà Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Zelensky, thỏa thuận giữa Tập đoàn khí đốt quốc gia Hy Lạp DEPA Commercial và Tập đoàn dầu khí quốc gia Naftogaz của Ukraine sẽ được triển khai từ tháng 12/2025-3/2026.

Hai bên nhấn mạnh việc ký kết thỏa thuận là “bước quan trọng để tăng cường hợp tác năng lượng trong khu vực cũng như củng cố an ninh năng lượng ở châu Âu.”

Thỏa thuận được ký dưới sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo và tân Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle để giúp “hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh mùa Đông khó khăn.”

Phát biểu nhân sự kiện này, Thủ tướng Mitsotakis khẳng định quan hệ giữa Hy Lạp và Ukraine đang bước sang “giai đoạn quan trọng mới” với việc hình thành tuyến cung cấp năng lượng an toàn từ Hy Lạp đến Ukraine.

Ông Mitsotakis khẳng định Hy Lạp là “cửa ngõ tự nhiên” đưa LNG của Mỹ đến các nước trong khu vực.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì giúp Ukraine có thể tiếp nhận khí đốt từ Hy Lạp trong bối cảnh mùa Đông sắp tới sẽ là “thách thức rất lớn” đối với nước này.

Việc đưa vào vận hành tuyến đường ống dẫn khí đốt xuyên biển Adriatic kết nối Hy Lạp và Bulgaria giúp hình thành hành lang vận chuyển khí đốt chạy dọc theo trục Bulgaria, Romania, Moldova, Ukraine, Hungary và Slovakia.

Cùng với đó, cơ sở lưu trữ tại cảng Alexandroupolis ở gần biên giới Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là nơi tiếp nhận LNG của Mỹ, sẽ góp phần làm thay đổi đáng kể bức tranh thị trường năng lượng khu vực.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky thăm Hy Lạp kể từ năm 2023 và diễn ra trong bối cảnh Mỹ gần đây công bố nhiều dự án năng lượng quy mô lớn tại Hy Lạp.

Sau Hy Lạp, nhà lãnh đạo Ukraine sẽ đến Pháp và Tây Ban Nha để thảo luận về hợp tác quốc phòng và năng lượng./.

