Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới bi sắt nữ

Giải vô địch thế giới bi sắt nữ đã khép lại ngày 12/10 tại nhà thi đấu Douaisis, thành phố Sin-le-Noble, miền Bắc nước Pháp, với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đội tuyển nữ Việt Nam - đương kim vô địch thế giới, đã giành chiến thắng áp đảo 13-1, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu của mình.

Trước đó, hành trình vào chung kết của các cô gái Việt Nam không hề dễ dàng, khi họ phải vượt qua đội tuyển Bỉ đầy khó nhọc ở bán kết với tỷ số sít sao 13-10. Chính đội Bỉ đã loại một trong hai đội tuyển của Pháp - quê hương của môn bi sắt, ở tứ kết.

Theo truyền thông Pháp, không khí tại nhà thi đấu Douaisis ngày 12/10 “tràn ngập sắc màu châu Á,” khi trận bán kết còn lại chứng kiến Thái Lan đánh bại Campuchia 13-4 để giành quyền vào chung kết.

Tuy nhiên, các vận động viên Thái Lan đã không thể lập cú đúp danh hiệu, sau khi lên ngôi ở nội dung ném trúng đích./.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch thế giới cờ Tướng Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh đã xuất sắc đánh bại Doãn Thăng - niềm hy vọng của Trung Quốc để giành huy chương Vàng nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ Tướng thế giới 2025.