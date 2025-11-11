Ai Cập và Nga thúc đẩy nỗ lực hòa bình tại Trung Đông và Ukraine

Ngày 10/11, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi và Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu đã cùng thảo luận một loạt vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó tập trung vào lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và xung đột Nga-Ukraine.

Phát biểu tại cuộc gặp diễn ra ở thủ đô Cairo (Ai Cập), Tổng thống Sisi nhấn mạnh tính cấp bách của việc tăng cường nỗ lực nhằm củng cố ổn định tại các quốc gia Trung Đông, bảo vệ sự thống nhất, chủ quyền cũng như nguồn lực của các nước trong khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ai Cập cũng khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza qua tất cả giai đoạn, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời nguồn viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza.

Hai bên nhất trí rằng giải pháp hai nhà nước và việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập phù hợp với các nghị quyết và nguyên tắc của luật pháp quốc tế và là con đường khả thi duy nhất nhằm hướng tới một nền hòa bình công bằng, bền vững và ổn định trong khu vực.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Ai Cập tái khẳng định việc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết xung đột Nga-Ukraine để bảo đảm một nền hòa bình toàn diện.

Về phần mình, Thư ký Hội đồng an ninh Nga Sergei Shoigu bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò của Ai Cập tại Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh mong muốn của Nga trong việc duy trì phối hợp chặt chẽ với Cairo.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng đề cập đến một số dự án song phương, trong đó có Khu công nghiệp Nga thuộc Khu kinh tế Kênh đào Suez và nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập tại El-Dabaa.

Tổng thống Ai Cập cũng kêu gọi đẩy mạnh hợp tác kinh tế-đầu tư, gia tăng kim ngạch thương mại và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực du lịch./.

